Нельзя пустословить и покупать мыло: приметы на 16 декабря

16 декабря православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Молчальника. Согласно преданию, еще в детском возрасте он начал изучать священное писание, а после смерти родителей раздал часть наследства бедным. Пожертвовав остальное имущество на возведение храмов, он удалился в монастырь, где прожил 10 лет – вплоть до назначения епископом Колонийской церкви.

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В народе сегодняшний день именуют днем Ивана Молчальника.

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Наши предки в день Ивана Молчальника старались не только как можно меньше говорить, но и даже писать. Было принято считать, что тот, кто на Ивана весь день молчит, в будущем будет красноречив.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 16 декабря

Главный запрет сегодня – много говорить, особенно пустословить не по делу. Считается, что болтунов сегодня ждет серьезное наказание. Сегодня опасно бросаться словами на ветер. Прежде, чем произнести что-то, лучше несколько раз обдумать свои слова.

Не вздумайте сегодня совершать необдуманные поступки. Последствия будут серьезнее чем обычно. В частности, можно разорвать отношения с любимыми людьми, потерять работу или разочароваться в друзьях.

Сегодня неблагоприятный день для покупки мыла – оно может вызвать болезни кожи. Кроме того, не стоит начинать день с нового куска мыла. Иначе этот кусок смоет с вас защиту от нечисти.

Считается, что сегодня нужно ложиться спать раньше обычного, чтобы нечистая сила не украла голос бодрствующего человека. Сегодня запрещено выходить на улицу после полуночи – велика вероятность столкнуться с темными силами.

16 декабря нельзя ругаться и сквернословить. Согласно поверьям, тот, кто учинит скандал на Молчальника, весь год будет жить в склоках.

Приметы

Если уменьшилась вода в реках и колодцах — погода улучшится.

Снегири расчирикались — ждите оттепели.

Много снега — год будет урожайным.

Снег ложится на мокрую землю — к неурожаю.

Дрова в печке потрескивают — к морозу.