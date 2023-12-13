Как отмечают Новый год в разных уголках мира

Новый год — это время, когда люди по всему миру собираются, чтобы отметить окончание одного года и начало другого. Традиции варьируются от страны к стране, но общее для всех — это атмосфера радости, надежд и праздничных ожиданий. URA.RU рассказывает, как празднуют Новый год в разных уголках мира.

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В России Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. Его начинают отмечать 31 декабря, когда семьи собираются за богато украшенным столом. Традиционно подаются салаты «Оливье», «Селедка под шубой», мандарины и шампанское. В полночь звучат куранты, и все поднимают бокалы с шампанским, загадывая желания. После наступления Нового года многие отправляются на улицы, чтобы насладиться фейерверками и продолжить празднование.

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В Европе традиции варьируются от страны к стране. В Италии, например, принято бросать старые вещи из окон, таким образом избавляясь от прошлогодних неудач. В Испании традиционным является обряд съедания 12 виноградин во время последних 12 ударов часов в полночь, каждая из которых обещает удачу в новом месяце года. Во Франции праздник не обходится без бокала шампанского и традиционного пирога с сюрпризом внутри.

В США символом Нового года является знаменитый шар на Таймс-сквер в Нью-Йорке, который опускается в полночь, отсчитывая последние секунды уходящего года. По всей стране устраиваются вечеринки, фейерверки и парады. Американцы любят собираться в кругу семьи или друзей, устраивать праздничные ужины и обмениваться подарками.

В Африке обычаи празднования Нового года сильно различаются в зависимости от региона. В Южной Африке, например, популярны костюмированные карнавалы и шествия. В некоторых странах, таких как Нигерия, праздник сопровождается музыкальными и танцевальными представлениями. Во многих африканских странах празднование также включает в себя религиозные обряды и традиционные церемонии.

Новый год в Китае, также известный как Праздник весны, отмечается по лунному календарю, поэтому дата его празднования ежегодно меняется. Это время для семейных встреч, праздничных ужинов и обмена красными конвертами — символами удачи и благополучия. Улицы городов украшаются фонариками, проводятся парады и фейерверки. Одним из самых зрелищных моментов является традиционный танец дракона и льва.