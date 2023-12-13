Как на Земле нашли «затерянный мир», не изменившийся за миллиарды лет

В Аргентине нашли «затерянный мир» сохранявшийся неизменным несколько миллиардов лет
Геологи из Университета Колорадо в Боулдере недавно обнаружили потенциально уникальную экосистему на Земле, которая может рассказать нам о самых ранних стадиях жизни нашей планеты — сообщает портал «Новая наука». Речь об участке местности в пустыне Пуна-де-Атакама, расположенной на границе Аргентины и Чили. Эта экосистема, существующая на высоте более 3 660 метров над уровнем моря, представляет собой необычный и хрупкий ландшафт, который сложно представить где-либо еще на Земле.
Уникальная экосистема
Экосистема Пуна-де-Атакама состоит из кристально чистых лагун и соляных равнин, которые создают уникальные природные образования. Эти объекты до сих пор не были полностью изучены, но исследователи говорят, что они содержат интересные и загадочные каменистые насыпи. Сама экосистема была открыта случайно при анализе спутниковых снимков пустыни.
Наблюдения указывают на то, что эти каменистые насыпи могут быть строматолитами — сложными структурами, образованными сообществами микроорганизмов. Объекты очень похожи на те, что существовали на Земле около 3,5 миллиарда лет назад, в период до появления кислорода в атмосфере. Более того, они также напоминают архейские строматолиты, которые могли достигать шести метров в высоту.
Таким образом, эта экосистема предоставляет уникальную возможность заглянуть в самые ранние стадии развития жизни на Земле.
Жизнь на Марсе
Но находка Пуна-де-Атакама имеет еще большее значение, так как она способна помочь нам понять саму возможность возникновения и эволюцию древней жизни на Марсе (если, конечно, таковая там существовала).
В этих лагунах обитают два типа микроорганизмов – цианобактерии, способные к фотосинтезу, и археи — одноклеточные организмы. Эти микробные сообщества приспособились к враждебной среде, заполненной солями и кислыми водами, а также сильному солнечному излучению.
Разработка стратегий и методов изучения этих сообществ на Земле может помочь ученым определить, насколько подобное микробное сообщество могло развиваться на Марсе.
Однако ученым придется действовать быстро, чтобы подтвердить свои первые наблюдения, так как этот район уже взят в аренду для добычи лития. Если исследователи смогут доказать научную ценность этой экосистемы и ее потенциал для изучения Марса, возможно, им удастся отстоять уникальный объект для дальнейших исследований.