Как на Земле нашли «затерянный мир», не изменившийся за миллиарды лет

Геологи из Университета Колорадо в Боулдере недавно обнаружили потенциально уникальную экосистему на Земле, которая может рассказать нам о самых ранних стадиях жизни нашей планеты — сообщает портал «Новая наука». Речь об участке местности в пустыне Пуна-де-Атакама, расположенной на границе Аргентины и Чили. Эта экосистема, существующая на высоте более 3 660 метров над уровнем моря, представляет собой необычный и хрупкий ландшафт, который сложно представить где-либо еще на Земле.

Уникальная экосистема

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Экосистема Пуна-де-Атакама состоит из кристально чистых лагун и соляных равнин, которые создают уникальные природные образования. Эти объекты до сих пор не были полностью изучены, но исследователи говорят, что они содержат интересные и загадочные каменистые насыпи. Сама экосистема была открыта случайно при анализе спутниковых снимков пустыни.

Наблюдения указывают на то, что эти каменистые насыпи могут быть строматолитами — сложными структурами, образованными сообществами микроорганизмов. Объекты очень похожи на те, что существовали на Земле около 3,5 миллиарда лет назад, в период до появления кислорода в атмосфере. Более того, они также напоминают архейские строматолиты, которые могли достигать шести метров в высоту.

Таким образом, эта экосистема предоставляет уникальную возможность заглянуть в самые ранние стадии развития жизни на Земле.

Жизнь на Марсе

Но находка Пуна-де-Атакама имеет еще большее значение, так как она способна помочь нам понять саму возможность возникновения и эволюцию древней жизни на Марсе (если, конечно, таковая там существовала).

В этих лагунах обитают два типа микроорганизмов – цианобактерии, способные к фотосинтезу, и археи — одноклеточные организмы. Эти микробные сообщества приспособились к враждебной среде, заполненной солями и кислыми водами, а также сильному солнечному излучению.

Разработка стратегий и методов изучения этих сообществ на Земле может помочь ученым определить, насколько подобное микробное сообщество могло развиваться на Марсе.