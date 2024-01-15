Секретный проект 80-х: появилось фото самоходной противотанковой пушки "Спрут"

В 80-е годы в Советском Союзе активно работали над бронетанковой техникой нового поколения. Кроме основных боевых танков создавались машины и легкого класса. Например, самоходные противотанковые пушки.

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Харьковский тракторный завод, известный в СССР своими колесными Т-150К, а также выпуском многоцелевых транспортеров-тягачей МТ-ЛБ, занимался сразу двумя машинами на новом плавающем шасси "Планер".

Один вариант вооружался 125-мм орудием, другой получил 152-мм пушку. После 1991 года о них практически забыли, и вот в социальных сетях появились фотографии неизвестного образца.

Как оказалось, вэсэушники обнаружили на ХТЗ один из "Спрутов" с башней новой формы, вооруженный, по всей видимости, опытной "шестидюймовкой".

Самоходка весом приблизительно в двадцать тонн имеет ходовую часть с семью опорными катками по каждому борту. Для самоокапывания на местности есть специальное оборудование.