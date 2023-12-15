Приметы и поверья на 15 декабря: что нельзя делать в Абакумов день

15 декабря по народному календарю отмечается день Абакумов день. Другое название – День белой зимы. В это время предки загадывали желания на будущее, планировали праздники, гуляния и отдых. Дети же с этого дня отправлялись на учебу, так как практически все работы в деревнях были завершены.

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Крестьяне в этот день были заняты повседневными делами. Девушки собирались вместе и старались напрясть как можно больше пряжи. За работой разговаривали и делились мечтами. Днем молодые люди катались с горок и на санях, строили крепости из снега. Старики наблюдали за молодежью и старались угадать, кто в следующем году сыграет свадьбы.

В Абакумов день запрещалось делать ремонтные работы в доме. По поверью, это могло обидеть домового, который в ответ мог начать вредничать. Матерям в этот день запрещалось кричать на детей. Считалось, что из-за этого у них начнется бессонница, малыши будут бояться засыпать и начнут болеть. Девушкам во время вязания и шитья нельзя было говорить о болезнях, иначе человек, которому достанется связанная или сшитая вещь, вскоре заболеет. Кроме того, в этот день категорически запрещалось штопать одежду. Предки верили, что вместе с зашитой дыркой могут вернуться старые беды и заботы.