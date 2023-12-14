Дневная сонливость может быть предвестником страшной болезни
Китайские ученые провели исследование, которое свидетельствует о возможной связи между дневной сонливостью и риском развития болезни Альцгеймера — сообщает портал InfoPro54. Эти результаты могут быть важными для понимания и предсказания развития этого нейрологического заболевания.
Опасные бета-амилоиды
В исследовании приняли участие 200 человек без психических или нейродегенеративных заболеваний. Ученые в течение пяти лет следили за их здоровьем и отметили, что у тех, кто испытывал сонливость в течение дня, содержание бета-амилоидов в мозге было почти втрое выше, чем у остальных участников. Бета-амилоиды являются надежным индикатором возможной нейродегенерации, связанной с болезнью Альцгеймера.
Индикация, но не прямая связь
Однако ученые отметили, что не удалось обнаружить прямую связь между дневной сонливостью и развитием болезни, так как только два участника исследования страдали от болезни Альцгеймера к моменту его завершения. Накопление бета-амилоидов в мозге уже давно считается наиболее значимым индикатором повышенного риска развития этой болезни.
Следует отметить, что эти результаты являются предварительными и требуют дальнейших исследований. Однако, они предоставляют важные указания для будущих научных изысканий в области поиска лекарств от болезни Альцгеймера и ранних симптомов заболевания.