Дневная сонливость может быть предвестником страшной болезни

Китайские ученые провели исследование, которое свидетельствует о возможной связи между дневной сонливостью и риском развития болезни Альцгеймера — сообщает портал InfoPro54. Эти результаты могут быть важными для понимания и предсказания развития этого нейрологического заболевания.

Опасные бета-амилоиды

В исследовании приняли участие 200 человек без психических или нейродегенеративных заболеваний. Ученые в течение пяти лет следили за их здоровьем и отметили, что у тех, кто испытывал сонливость в течение дня, содержание бета-амилоидов в мозге было почти втрое выше, чем у остальных участников. Бета-амилоиды являются надежным индикатором возможной нейродегенерации, связанной с болезнью Альцгеймера.

Индикация, но не прямая связь

Однако ученые отметили, что не удалось обнаружить прямую связь между дневной сонливостью и развитием болезни, так как только два участника исследования страдали от болезни Альцгеймера к моменту его завершения. Накопление бета-амилоидов в мозге уже давно считается наиболее значимым индикатором повышенного риска развития этой болезни.