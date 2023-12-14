Почему принято дарить именно нечетное количество цветов

За свою историю человечество накопило множество примет. Здесь и предвзятое отношение к черным кошкам и нелюбовь к цифре 13 и боязнь женщин с пустым ведром. Многие не верят в эти предрассудки и просто их игнорируют. Но есть приметы, которые строго соблюдают все и при этом даже не задумываются об их происхождении. Одна из них — обычай дарить нечетное количество цветов.

Основная версия происхождения этой приметы уводит нас в дохристианский период. На Руси языческие жрецы-волхвы ассоциировали четные числа с завершением жизненного цикла, со смертью.

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Нечетные числа, наоборот, связывались с жизнью и процветанием и даже служили оберегами от темных сил. Нечетные числа считались нестабильными, живыми, символизирующими развитие и рост. Четные были самодостаточными, мертвыми и связывались с покоем. Поэтому когда люди делали подношения богам плодородия и удачи, они приносили нечетное количество предметов. Если же вещи предназначались для погребальных ритуалов, то брали четное количество. Такой же принцип использовали и когда дарили подарки или просто оказывали знаки внимания.

Но есть нюанс, ставящий под вопрос зацикленность наших предков на четных и нечетных числах. Можно вспомнить старинный русский обычай покупать предметы дюжинами. Так покупали все, в том числе цветы, еще в конце 19 столетия. Известно, что число, кратное дюжине, то есть 12, обязательно четное. Так как же быть с языческими суевериями?

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