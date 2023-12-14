Сданную в комиссионку загадочную картину продали за 2,8 миллиона рублей

Загадочное полотно, которое сдали в благотворительный комиссионный магазин, признали работой известного художника начала XX века. Об этом сообщает Daily Mail.

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Картину, на которой изображен присевший на корточки на берегу реки обнаженный молодой человек, сдал в комиссионку организации Oxfam в городе Оундл, графство Нортгемптоншир, неизвестный. Оценщик Грег Бейтман сразу же понял, что полотно может принадлежать кисти известного британского художника-импрессиониста Генри Тука.

Однако в итоге специалист оценил приписываемую известному мастеру картину всего в 400-600 фунтов стерлингов (45-67 тысяч рублей), так как на ней не было подписи и не имелось почти никакой справочной информации. Тем не менее на аукционе полотно продали за 25 тысяч фунтов (2,8 миллиона рублей).

Бейтман устроил расследование, пытаясь точно установить авторство картины, но точного ответа пока не добился. Главной проблемой оказалось то, что связаться с дарителем так и не удалось. Оценщик обратился к лондонским экспертам, но и они не вынесли окончательного вердикта. Сейчас считается, что картина была написана в 1915 году, и на ней изображен лодочник, возивший Генри Тука. По версии специалистов, работа была кому-то подарена в незавершенном виде, поэтому на ней нет подписи.