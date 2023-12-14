14 декабря.  Какой сегодня праздник

В 2023 году 14 декабря отмечают Международный день обезьян, День башкирского языка, Наумов день и День бесплатной доставки

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14 декабря в мире отмечают Международный день обезьян. Эти замечательные животные обитают в различных частях света: от тропических и субтропических регионов Америки и Африки (кроме Мадагаскара) до Южной и Юго-Восточной Азии и даже Гибралтара. Существует более 400 различных видов приматов.

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День обезьян не считается официальным праздником. У него нет международного статуса. Он появился в качестве шутки среди студентов Мичиганского университета. Один из учащихся в 2000 году отметил в календаре 14 декабря как День обезьян. Эта затея впоследствии стала шуточным праздником, который студенты охотно отмечали. Постепенно шутка стала традицией, а интернет распространил ее на весь мир.

Кроме того, День обезьян использовался в творчестве художника Кейси Сорроу и его друга. Их арт-работы и комиксы, где фигурировала эта идея, способствовали популяризации праздника. Вначале в США, а затем и в других странах.

Сегодня многие зоопарки активно участвуют в проведении это праздника, распространяют информацию о приматах и проблемах, с которыми они сталкиваются. Международный день обезьян стал отличной возможностью для детей и взрослых познакомиться с разнообразием видов и особенностей жизни приматов.

В этот день также отмечаются:

День башкирского языка. Республика Башкортостан ежегодно отмечает этот праздник 14 декабря. Он был утвержден главой республики в 2019 году. Его цель – сохранить и развить башкирский язык в качестве поддержки языкового многообразия народов, живущих в России. День башкирского языка приурочен ко дню рождения поэта и просветителя Акмуллы, который имеет особое значение для культуры Башкирии.

Наумов день. На Руси люди молились святому Науму и просили его "навести на ум" (надоумить). В давние времена существовал обычай: в этот день детей приводили к учителю, чья работа считалась сложной и важной. По традиции на этот праздник мать должна была расплакаться, провожая детей на учебу, поскольку процесс обучения сопровождался наказаниями. Даже в первый день ученики должны были получить от учителя три символических удара плеткой. В благодарность за труды учителя, родители преподносили ему праздничный каравай и полотенце, в котором были деньги – плата за обучение детей.