Владимир Путин дал совет россиянам, как встретить Новый год
Во время трансляции пресс-конференции и прямой линии с президентом задают не только политические вопросы. Так, один из озвученных вопросов касался планов Президента РФ на новогодние праздники.
Владимир Владимирович рассказал, что во время новогодних праздников следует уделить больше внимания близким и семье.
«В Новый год мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье... Найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно», — ответил президент.
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