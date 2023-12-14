Почему в 1951 году в Германии разбились сразу 13 советских штурмовиков

Советские лётчики в небе над Германией продолжили погибать и после окончания Великой Отечественной войны. Самый трагичный инцидент произошёл 14 апреля 1951 года. Тогда разбились сразу 13 штурмовиков СССР.

Первым делом – самолёты

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На территории ГДР после войны находилась Группа советских войск в Германии. Их наличие в иностранном государстве было обусловлено начавшейся Холодной войной, которая вот-вот грозила перерасти в настоящую. А недалеко от Берлина базировался 664-й гвардейский штурмовой авиационный Слуцкий Краснознамённый ордена Кутузова полк. Его лётчики участвовали как в одном из первых военных боёв 22 июня 1941 года, так и наносили решающие удары по врагу в мае 1945 года. К 1951 году «бороздили» небо они на Ил-10, основных машинах советской штурмовой авиации.

В ту роковую субботу в воздух полк поднялся практически в полном составе. Должен был состояться обычный учебно-тренировочный полёт. Но это только на первый взгляд...

По воспоминаниям очевидцев трагедии, в тот день весь горизонт заволокло грозовыми тучами. Пошёл снег и град. И вдруг неожиданно из туч воздушное пространство стали пронзать один за другим самолёты с красными звёздами и врезаться в окрестные холмы и пригорки. Аварийную посадку в поля и луга смогли совершить лишь несколько машин.

Разбор полёта

Буквально в одно мгновение СССР потерял 13 штурмовых самолётов и 26 летчиков. О трагедии незамедлительно был проинформирован Иосиф Сталин, началось расследование. К сожалению, с его результатами ознакомится многим так и не удалось. Документы либо уничтожены, либо до сих пор хранятся в одном из секретных фондов архива Минобороны.

Очевидно, что совершить ошибки одновременно сразу 13 экипажей не могли. Существует версия, что учебно-тренировочный полёт в таких трудных метеорологических условиях проводился не просто так. Вероятно, лётчики отрабатывали новое навигационное оборудование, позволявшее совершать полеты при далеко не идеальной погоде. Но новинка, скорее всего, дала сбой. Также могли подвести и сами лётчики, необученные работе с новой техникой.

Немецкие исследователи выдвигали предположение, что падение самолётов произошла из-за заправки некачественным топливом. Не исключалась и диверсия. А через некоторое время один немецкий журналист выдвинул и вовсе сенсационную версию. По его мнению, лётчики собирались улететь на Запад и по ним открыли огонь свои, чтобы пресечь попытку. Якобы очевидцы на земле слышали звуки пулемётных очередей.