Турция начала реализацию амбициозного инфраструктурного проекта по превращению Стамбула в остров. Правительство утвердило план строительства канала длиной 45 км, который пройдет параллельно Босфору и соединит Мраморное море с Черным.

Этот грандиозный проект призван решить проблему перегруженности судоходного Босфора. Каждый год через пролив проходит более 40 тысяч судов, и это создает риски аварий и загрязнения. Новый канал разгрузит Босфор и сократит транзитное время танкеров и контейнеровозов.

Однако проект вызывает и критику экологов. Они предупреждают, что строительство нарушит хрупкий баланс морских экосистем и может иметь непредсказуемые последствия. Помимо экологических рисков, есть опасения и по поводу целесообразности столь масштабных затрат в условиях экономических трудностей Турции.