Какие травяные чаи снижают мужскую силу

Существуют растения, которые во многих отношениях являются целебными, но одновременно с этим пагубно влияют на либидо. От чаёв, содержащих в своём составе некоторые такие травы, мужчинам лучше отказаться.

Ромашка и зверобой

Некоторые ошибочно считают, что данные лекарственные растения способствуют повышению потенции. На самом деле это не так. К примеру, зверобой в больших дозах снижает эрекцию и ведёт к преждевременному семяизвержению в процессе полового акта.

Мята

Как известно, чай с мятой обладает общеуспокоительным эффектом. Проблема состоит в том, что данный напиток успокаивает не только нервную систему. Мята содержит вещества, которые снижают выработку мужского гормона тестостерона, и ментол, подавляющий активность сперматозоидов. И даже если мужчина будет способен провести половой акт, шансы забеременеть у женщины резко снижаются.

Мелисса и душица

После потребления чая с мелиссой или душицей у мужчин не будет желания заниматься любовью. Объясняется это тем, что мелисса, к примеру, обладает успокаивающими (седативными) свойствами, а ментол подавляет синтез тестостерона, снижая либидо.

Пустырник и другие успокоительные