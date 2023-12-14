Словом 2023 года стала «нейросеть»

Портал «Грамота.ру» сделал выбор на основе сбалансированных критериев: анализа запросов и оценки лингвистов, социологов и других специалистов.

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Слово «нейросеть» будет добавлено в Метасловарь, который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Выбор слова года — это анализ процессов, которые происходили в русской лексике за этот период.