Какие машины помогают дворникам расчищать Москву от снега

Какие машины помогают московским дворникам расчищать город от снега
Ежедневно столичные улицы, тротуары и дворовые территории приводят в порядок 60 тыс. сотрудников коммунальных служб и 15 тыс. единиц техники. Причем машин все больше не только на расчистке магистралей. Дворы тоже убирают не только дворники с ломами и лопатами в руках, но и масса мини-тракторов, которые умудряются лавировать на небольших пространствах. Появились и более простые и дешевые приспособления. Что это за техника, кто ее производит и кто на ней работает?
Лопата с мотором
Самое простое, компактное, дешевое и удобное средство оперативной расчистки свежевыпавшего снега - электролопата. Имеет шнековый механизм (стержень с винтовой поверхностью) в нижней части. Настолько юрка, что легко и оперативно уберет снег между припаркованными машинами во дворе многоэтажки, за минуту расчищая до 10 кв м. Отбрасывает снег на расстояние до 6 метров, правда, высота сугроба не должна быть выше 12 см, иначе лопата будет застревать в снегу. Работает от аккумуляторов. Вес: 5-6 кг. Стоит учитывать, что у ряда дешевых моделей (например, у российско-китайского Patriot PS 15000 E за 9 тыс. рублей) шнек пластиковый, потому легко может поломаться, если в снегу окажется кирпич или что-то твердое. Так что лучше выбирать модели с металлическим шнеком. Самая популярная по цене и качеству - корейская Daewoo DAST. Как сообщает производитель, эта лопата при бережном отношении может прослужить десятилетия.
Комбимашины
Эти многофункциональные устройства дают возможность смены щетки на другую уборочную оснастку, например, на роторный снегоуборщик (стандартный ковш со шнеками и желобом) или отвал. Производителей много: Texas, Patriot, Champion, Мобил... Одна из самых популярных у столичных дворников - отечественная Мобил К С65. Мощность - 8 л.с. Ширина ковша - 65 см, щетки (она входит в комплект) - 90 см. Вес - 100 кг. Двигатель бензиновый, может работать при температурах до -25℃. Основное преимущество - этот малыш легко может убирать снег высотой до 60 см и шириной до метра.
Цена: от 150 тыс. рублей.
Мотоблоки
За высокую проходимость, маневренность и многофункциональность его любят и управляющие компании, и дачники. Из популярных моделей выделим отечественную самоходную газонокосилку - всесезонный садовый трактор "Нева" МТ1. В комплекте - роторная щетка для уборки участка от снега и мусора, отвал, вместительная тележка, а также дека для кошения травы. Вес - 315 кг. Мощность - 15 л.с. Скорость - до 40 км/ч. Двигатель бензиновый. Работать может при температуре до -25℃. Минус - отсутствие кабины.
Цена: 315 тыс. руб.
Подметально-уборочные машины
Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства, до 80% коммунальной техники столицы - всесезонная. Основное в ней моторы и колеса, а навесить можно любое оборудование: щетки, скребки, пылесос, роторы.
Во дворах управляющие компании сегодня все чаще используют технику фирм Buchar, Bobcat, "УКМ-1500", Yajie, "Нева", BELARUS. Часть этих чудо-машинок вполне могут взять на вооружение и дачные поселки.
Одной из самых эффективных и компактных считается вакуумная подметально-уборочная машина Bucher CityCat 1000. В ее зимнюю оснастку входит щетка, отвал и разбрасыватель антигололедных реагентов. Как рассказали "РГ" в ГБУ "Жилищник" района Царицыно, у этой машины малая колесная база и два поворотных моста, потому она отличается высокой маневренностью. Мощность - 15 л.с., скорость - до 35 км/ч.
Цена - от 5,2 млн рублей.
Мини-тракторы
Схожий по своим качествам мини-трактор корейской фирмы Branson оснащен дизельным двигателем мощностью 47 л.с. Этот трактор полноприводный, использоваться может не только для отвала или роторной переброски снега, но и для перевозки грузов. Удобство этих машин в том, что кабины просторны и отапливаются. Более того, они оснащены магнитолой, то есть работать на них комфортно в любую погоду.
Цена - от 2,1 млн рублей.
Снегоуборщик
Эту технику сейчас часто можно встретить у коммунальщиков. Выглядит она как большая газонокосилка с ручным управлением. Здесь популярны вариации техники Patriot PS 603 Led. Объем двигателя - 6,5 л.с. Вес - 60 кг, работать может при температуре до -25℃. Справится с сугробами высотой до 40 см. Выброс снега - на расстояние до 10 метров.
Цена: от 57,5 тыс. рублей.
Сколько времени дается на уборку снега?
Информацию об осадках коммунальные службы получают не позже чем за четыре часа до их начала. Самые опасные участки дорог - крутые спуски и подъемы, а также набережные - обрабатывают противогололедными материалами до начала снегопада.
Снег с дорог и тротуаров убирают в течение двух-четырех часов, а вывозят в течение 12 часов. При затяжном снегопаде уборочная техника выходит на дороги каждые четыре часа.
Чтобы полностью вывезти 10-сантиметровый слой выпавшего снега, собранного с крупных дорог и улиц, в Москве коммунальщикам отводится трое суток. На каждые 5 см выше этой нормы даются дополнительные сутки. Для дворов норма другая: снежный покров высотой до 5 см должны вывезти в течение 5 дней, если же выпадет до 10 см снега - в течение недели. При этом у дворника есть норматив: за час он должен убрать свежевыпавший снег с территории до 1 тыс. кв. м. По нормативам в сутки он должен очищать от снега территорию в 7 тыс. кв. м.
Весь собранный снег вывозят на снегоплавильные пункты, то есть он попадает в столичные канализационные стоки. А после прохождения очистных сооружений бывший снег становится водами Москвы-реки.
С начала декабря в столице уже выпало 26 см снега, столько же выпадет до конца этой недели.