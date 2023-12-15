Какие машины помогают дворникам расчищать Москву от снега

Ежедневно столичные улицы, тротуары и дворовые территории приводят в порядок 60 тыс. сотрудников коммунальных служб и 15 тыс. единиц техники. Причем машин все больше не только на расчистке магистралей. Дворы тоже убирают не только дворники с ломами и лопатами в руках, но и масса мини-тракторов, которые умудряются лавировать на небольших пространствах. Появились и более простые и дешевые приспособления. Что это за техника, кто ее производит и кто на ней работает?

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Лопата с мотором

instrument18.ru / электролопата Daewoo DAST

Самое простое, компактное, дешевое и удобное средство оперативной расчистки свежевыпавшего снега - электролопата. Имеет шнековый механизм (стержень с винтовой поверхностью) в нижней части. Настолько юрка, что легко и оперативно уберет снег между припаркованными машинами во дворе многоэтажки, за минуту расчищая до 10 кв м. Отбрасывает снег на расстояние до 6 метров, правда, высота сугроба не должна быть выше 12 см, иначе лопата будет застревать в снегу. Работает от аккумуляторов. Вес: 5-6 кг. Стоит учитывать, что у ряда дешевых моделей (например, у российско-китайского Patriot PS 15000 E за 9 тыс. рублей) шнек пластиковый, потому легко может поломаться, если в снегу окажется кирпич или что-то твердое. Так что лучше выбирать модели с металлическим шнеком. Самая популярная по цене и качеству - корейская Daewoo DAST. Как сообщает производитель, эта лопата при бережном отношении может прослужить десятилетия.

Комбимашины

mobilk.ru / комбимашина Мобил

Эти многофункциональные устройства дают возможность смены щетки на другую уборочную оснастку, например, на роторный снегоуборщик (стандартный ковш со шнеками и желобом) или отвал. Производителей много: Texas, Patriot, Champion, Мобил... Одна из самых популярных у столичных дворников - отечественная Мобил К С65. Мощность - 8 л.с. Ширина ковша - 65 см, щетки (она входит в комплект) - 90 см. Вес - 100 кг. Двигатель бензиновый, может работать при температурах до -25℃. Основное преимущество - этот малыш легко может убирать снег высотой до 60 см и шириной до метра.

Цена: от 150 тыс. рублей.

Мотоблоки

motoblok.ru / всесезонный трактор "Нева" МТ1

За высокую проходимость, маневренность и многофункциональность его любят и управляющие компании, и дачники. Из популярных моделей выделим отечественную самоходную газонокосилку - всесезонный садовый трактор "Нева" МТ1. В комплекте - роторная щетка для уборки участка от снега и мусора, отвал, вместительная тележка, а также дека для кошения травы. Вес - 315 кг. Мощность - 15 л.с. Скорость - до 40 км/ч. Двигатель бензиновый. Работать может при температуре до -25℃. Минус - отсутствие кабины.

Цена: 315 тыс. руб.

Подметально-уборочные машины

Соцсети / Bucher CityCat

Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства, до 80% коммунальной техники столицы - всесезонная. Основное в ней моторы и колеса, а навесить можно любое оборудование: щетки, скребки, пылесос, роторы.

Во дворах управляющие компании сегодня все чаще используют технику фирм Buchar, Bobcat, "УКМ-1500", Yajie, "Нева", BELARUS. Часть этих чудо-машинок вполне могут взять на вооружение и дачные поселки.

Одной из самых эффективных и компактных считается вакуумная подметально-уборочная машина Bucher CityCat 1000. В ее зимнюю оснастку входит щетка, отвал и разбрасыватель антигололедных реагентов. Как рассказали "РГ" в ГБУ "Жилищник" района Царицыно, у этой машины малая колесная база и два поворотных моста, потому она отличается высокой маневренностью. Мощность - 15 л.с., скорость - до 35 км/ч.

Цена - от 5,2 млн рублей.

Мини-тракторы

Соцсети / мини-трактор Branson

Схожий по своим качествам мини-трактор корейской фирмы Branson оснащен дизельным двигателем мощностью 47 л.с. Этот трактор полноприводный, использоваться может не только для отвала или роторной переброски снега, но и для перевозки грузов. Удобство этих машин в том, что кабины просторны и отапливаются. Более того, они оснащены магнитолой, то есть работать на них комфортно в любую погоду.

Цена - от 2,1 млн рублей.

Снегоуборщик

vseinstrumenti.ru / снегоуборщик Patriot

Эту технику сейчас часто можно встретить у коммунальщиков. Выглядит она как большая газонокосилка с ручным управлением. Здесь популярны вариации техники Patriot PS 603 Led. Объем двигателя - 6,5 л.с. Вес - 60 кг, работать может при температуре до -25℃. Справится с сугробами высотой до 40 см. Выброс снега - на расстояние до 10 метров.

Цена: от 57,5 тыс. рублей.

Сколько времени дается на уборку снега?

Информацию об осадках коммунальные службы получают не позже чем за четыре часа до их начала. Самые опасные участки дорог - крутые спуски и подъемы, а также набережные - обрабатывают противогололедными материалами до начала снегопада.

Снег с дорог и тротуаров убирают в течение двух-четырех часов, а вывозят в течение 12 часов. При затяжном снегопаде уборочная техника выходит на дороги каждые четыре часа.

Чтобы полностью вывезти 10-сантиметровый слой выпавшего снега, собранного с крупных дорог и улиц, в Москве коммунальщикам отводится трое суток. На каждые 5 см выше этой нормы даются дополнительные сутки. Для дворов норма другая: снежный покров высотой до 5 см должны вывезти в течение 5 дней, если же выпадет до 10 см снега - в течение недели. При этом у дворника есть норматив: за час он должен убрать свежевыпавший снег с территории до 1 тыс. кв. м. По нормативам в сутки он должен очищать от снега территорию в 7 тыс. кв. м.

Весь собранный снег вывозят на снегоплавильные пункты, то есть он попадает в столичные канализационные стоки. А после прохождения очистных сооружений бывший снег становится водами Москвы-реки.