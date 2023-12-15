Поваренная, морская, йодированная: какая соль самая вредная

Соль — неотъемлемая часть рациона питания человека. Она есть в каждом доме. Причём, существуют различные виды солей (поваренная, йодированная, морская), в которых можно легко запутаться. Они по-разному влияют на организм человека – некоторые и вовсе вредны для людей.

Морская

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Морской солью называются продукты, добытые садочным или самосадочным способом. Садочную соль получают в результате выпаривания океанической, морской и озёрной воды, а самосадочную добывают со дна солёных озер, очищая её спецрастворами.

Морская соль содержит много полезных веществ: калий, натрий, кальций, йод, железо, марганец, бром и другие микроэлементы. И все они активно участвуют в обеспечении нормального процесса жизнедеятельности.

Многие производители, чтобы избавиться от горчинки, удаляют из морской соли полезный магний. Далеко не каждый продукт, позиционирующийся как «морской», является таким на самом деле. Если на упаковке соли не указано, что её добыли садочным или самосадочным способом, значит, она не морская.

Также морская соль содержит небольшое количество натурального йода – меньше, чем йодированная соль. Помимо этого, данный вид соли, как правило, не так хорошо очищен, как поваренная соль.

Поваренная

Поваренная соль – очень популярный продукт, используемый огромным количеством домохозяек. Её проблема заключается в том, что, проходя через тщательную очистку от примесей, она теряет полезные вещества: железо, калий, медь.

Профессиональные кулинары не очень любят поваренную соль за горьковатый землистый привкус, который возникает из-за примеси солей магния и сернокислого кальция.

Некоторые называют поваренную соль одной из самых вредных, так как она фактически содержит только хлорид натрия. Известно, что в соль добавляют химические испарители влаги, чтобы она оставалась сыпучей. А отбеливают поваренную соль тоже химией. Поскольку из-за обработки из соли исчезает природный йод, в неё добавляют йодид калия, который, по некоторым данным, токсичен для организма.

Йодированная

Йодированная соль считается эффективным средством профилактики дефицита йода у населения. Между тем, эксперты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи установили, что при термообработке пищи большая часть добавленного в соль йода просто теряется.

Кроме того, учёные Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова в Москве доказали, что йодированная соль не помогает эффективно бороться с дефицитом йода. В ходе опытов крысы со сниженным уровнем йода в организме и признаками гипотиреоза были разбиты на группы. Каждой из них давали пищевые добавки, обогащённые йодом. Выяснилось, что у млекопитающих, потреблявших пищу с йодированной солью, здоровье восстанавливалось хуже всего. Лучше всех чувствовали себя крысы, которые ели продукты, обогащённые йодсодержащими сывороточными белками.