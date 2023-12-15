Ученые узнали, как обратить вспять процесс смерти мозга

Возможное объяснение околосмертных переживаний: по умирающему мозгу распространяется «волна смерти». И ее можно обратить вспять.

Ученые определили последовательность событий, которые приводят к окончательному прекращению нейронной активности. Эти результаты проливают свет на странные явления, о которых сообщают люди, пережившие околосмертный опыт, и помогут даже обратить вспять процесс смерти мозга, сообщает Парижский институт мозга. Научная статья вышла в Neurobiology of Disease.

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Мозг не перестает работать в одно мгновение. Когда запасы кислорода иссякают, нейроны быстро истощают свои запасы клеточного топлива АТФ. Это вызывает массовое высвобождение возбуждающего нейромедиатора глутамата, что приводит к всплеску нервной активности.

«Поначалу кажется, что нервные цепи отключаются. Затем мы видим всплеск активности мозга — в частности, увеличение гамма- и бета-волн. Эти волны обычно связаны с сознательным опытом. В этом контексте именно они могут вызывать околосмертные переживания, о которых сообщают люди, пережившие остановку сердечно-легочной деятельности», — объяснила один из авторов исследования Северин Маон.

Через некоторое время эта нейронная активность затухает — хотя даже это не конец истории, поскольку тишина внезапно прерывается волной высокой амплитуды, которая распространяется по мозгу, вызывая необратимые функциональные и структурные изменения. Это явление называется «волна смерти», оно вызвано деполяризацией нейронов в последние моменты их жизни.

«Подобно лебединой песне, это настоящий маркер перехода к прекращению всей мозговой активности», — сказал один из авторов исследования Антуан Картон-Леклерк.

К счастью, весь этот процесс можно обратить вспять, если ввести в мозг кислород до того, как волна смерти завершится. Однако до сих пор исследователи не знали, где в мозгу начинается эта смертельная пульсация и как она распространяется.