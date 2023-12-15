15 декабря. Какой сегодня праздник

В 2023 году 15 декабря отмечают День чая, День образования Радиотехнических войск ВКС России и День неудачника

© Shutterstock/Fotodom

15 декабря празднуется Международный день чая (International Tea Day). Его учредили в поддержку сотрудников отрасли и популяризации этого напитка.

Эта памятная дата – хороший повод устроить застолье с друзьями и родными, чтобы попробовать различные сорта чая вместе с любимыми сладостями.

Праздник появился после многочисленных обсуждений в различных международных организациях и профсоюзах. Окончательное решение о нем было принято на Всемирном общественном форуме в Индии и Бразилии в 2004 и 2005 годах соответственно. В этот же день приняли декларацию работников чайной индустрии.

День чая отмечают страны, активно занимающиеся чайным производством – Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда и Танзания.

По легенде, напиток из чая придумал второй император Китая Шэнь-нун в 2737 году до н.э. Он бросил листья чайного дерева в чашку с горячей водой, чем открыл миру этот напиток.

Во многих странах сохраняются свои традиции чаепития. Некоторые народы добавляют к напитку различные травы, специи или дольки апельсина, а другие варят чай на молоке.

День чая широко отмечается в некоторых странах, но больше всего – в Азии. В России о празднике стало известно недавно, но уже в честь него проводятся различные выставки, акции и мастер-классы.

В этот день также отмечаются:

День образования Радиотехнических войск ВКС России. В задачу этого рода войск входит радиотехническое обеспечение зенитно-ракетных войск и авиации ПВО. В этот день военнослужащие данного вида войск собираются за одним столом с близкими и родными. В эту дату чаще всего звучит тост за чистое небо над головой.