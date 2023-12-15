Кто кого приручил: мы кошек и собак или они нас

Сегодня сложно представить нашу жизнь без домашних животных. Прогулки с собакой, игры с кошкой и наслаждение ее уютным мурчанием – все это улучшает настроение и позволяет получать те самые особые эмоции, которые дарит только общение с питомцами.

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Но так было не всегда. Процесс одомашнивания, или доместикации животных, был небыстрым и начался очень давно. О том, с какими трудностями человеку пришлось столкнуться при попытках приручить кошек и собак, рассказывает менеджер по научным коммуникациям Александр Алясов.

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Когда одомашнили собаку

До сих пор ученым не удалось установить, когда же точно человек приручил собаку. Мнения разделились: одни утверждают, что собака жила рядом с людьми еще в каменном веке, другие рассказывают, что этих животных начали одомашнивать только при оседлом образе жизни и в начале эпохи развития сельского хозяйства. Причем собак в те годы заводили для помощи в охоте.

Наверняка многие слышали, что сначала человек приручил волка, а уже потом этот волк дал потомство, которое постепенно становилось похоже на современные породы собак. Однако, согласно одной из версий, приручить и выкормить волчат древний человек не смог бы. Ученые предполагают, что волки сами пришли к людям в надежде получить пропитание и присмотреться, чем человек может быть им полезен в суровых условиях выживания. Поняв, что рядом с людьми есть чем поживиться, волки следовали за кочующими группами охотников и поедали остатки убитых животных.

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Кошек приручили не египтяне, а киприоты

В Древнем Египте кошкам поклонялись буквально все, ведь эти животные считались священными, их уважали и боготворили. Многочисленные египетские статуэтки и скульптуры с гордым профилем кошки широко распространены во всем мире, что еще раз доказывает – в Египте к этим животным относятся как к самым грациозным, элегантным и мистическим существам.

Но все же первыми кошек приручили не египтяне. Сравнительно недавно было обнаружено древнее совместное захоронение человека и кошки на Кипре, которое доказывает, что киприоты одомашнили этих животных раньше египтян. По самым последним данным, это случилось примерно 12 тысяч лет назад.

Собакоголовый бог Шолотль, Прометей и источник механической энергии

Наскальные живописи, найденные в Испании, Турции и Греции, свидетельствуют о том, что собака занимала достаточно важное место в жизни древнего человека. Священным этот питомец считался и в Древнем Египте – вопреки всеобщим представлениям, плохое обращение не только с кошкой, но и с собакой строго каралось законом и приводило к очень большим штрафам, к тюремному заключению или даже казни.

Древние ацтеки, проживающие в центральной Мексике, верили в собакоголового бога Шолотля, который после гибели предшествующего мира сотворил новый. В Африке собака выступала в роли бога огня Прометея.

В Средневековье собак привлекали к тяжелому труду – их использовали для получения механической энергии в так называемых собачьих колесах. Им приходилось бежать внутри колеса, что приводило в движение маслобойки, швейные машины, токарные станки и многие другие устройства.

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Кошка – символ свободы

В Древнем Риме кошку считали символом свободы. Но, как и многие современные люди, римляне не могли определить, является ли это животное милым и кротким или же это агрессивный хищник, готовый постоять за себя.

В Европе кошка появилась только в I веке до нашей эры, о чем упоминал Плутарх. А в Россию это животное завезли мореплаватели около тысячи лет назад. Кошка быстро стала популярным животным, и ее в российских городах и деревнях содержали везде, ведь она охраняла закрома с зерном от грызунов.

О декоративных породах домашних животных в истории

Многие думают, что заводить декоративные породы кошек и собак люди стали недавно, а в прошлые века эти питомцы жили возле человека исключительно для ловли мышей или охраны. Но это не так – даже на средневековых портретах можно видеть знатных особ, изображенных вместе со своими питомцами, одетых в роскошные камзолы из дорогих тканей. Предположительно, уже в те годы представители высшего общества могли себе позволить заводить домашних животных исключительно для удовольствия.

Домашним животным посвящались стихи и поэмы, а авторы этих произведений признавались, что кошки и собаки служат для них моральной поддержкой, а также помогают отвлечься и расслабиться после интеллектуальных трудов.

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Может, это они нас одомашнили?

Недавно японские ученые обнаружили, что взаимодействие с собакой способно повышать уровень окситоцина в крови человека. Окситоцин – это гормон "объятий", привязанности, эмпатии и доверия. Вырабатывается он во время взгляда глаза в глаза с собакой и общих с ней занятий. Обычно этот гормон используется представителями одного вида для углубления связей между особями – например, между матерью и новорожденным ребенком. До работ японских ученых было неизвестно, что представители каких-то иных видов умеют инициировать у человека окситоциновый отклик.

Вполне возможно, кошки и их мелодичное мурчание вызывают похожие положительные изменения в человеческом организме. Поэтому на данный момент сложно сказать, кто больше нуждается друг в друге, и кто кого приручил и приучил к "окситоциновой зависимости" – мы домашних животных или они нас.