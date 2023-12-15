«Будто глотаешь битое стекло». Как советские альпинисты покорили Эверест

Первые попытки покорения Эвереста начались ещё в первой половине ХХ века. Советские альпинисты же забрались на заветную вершину лишь в 1982 году, хотя и здесь умудрились войти в историю: шли по неосвоенному маршруту. Как проходила историческая экспедиция и что чувствовали отважные покорители гор, оказавшись на высочайшей точке Земли?

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Историческая миссия

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До 1953 года до вершины Эвереста люди не добирались. Затем это удалось сделать британцам Эдмунду Хилари и Тенцингу Норгею. В СССР, разумеется, тоже хотели отметиться в истории и в 1959 году планировали совместную с Китаем экспедицию к вершине. Но страны рассорились, и о планах покорения тибетского пика на время забыли.

Впоследствии решили, что восхождение Советскому Союзу всё-таки необходимо: надо, как ни крути, держать марку передовой страны. Однако решено было подняться на Эверест не по уже проторённому пути, а продолжить свой собственный, ещё не освоенный. Именно так СССР должен был в некотором смысле «переоткрыть» путь к вершине.

Отбор был таким строгим, как если бы человека отправляли в космос. Из сотни кандидатов на участие в исторической миссии до конца испытаний дотянули 17 альпинистов. В марте 1982-го экспедиция, преодолев все бюрократические препоны, всё-таки стартовала. Советские эстремалы начали медленно, но верно прокладывать маршрут к вершине. При этом тибетские проводники шерпы, помогавшие нашим спортсменам, вскоре отказались продолжать восхождение. Пришлось всё делать самим и ограничивать себя в ресурсах.

Шерпы отказались ходить в III лагерь. В результате лагерь II был завален кислородом, снаряжением, продуктами, а верхние не были укомплектованы даже наполовину. (...) Выход был только один: рассчитывать, что люди, наполовину сократив потребление, сделают вдвое большую работу, — писал в своих дневниках один из участников экспедиции Владимир Балыбердин.

Владимир Балыбердин

Решающий подъём

Именно Балыбердину, а также его товарищу Эдуарду Мысловскому в итоге доверили финальное восхождение. Точнее, они должны были установить штурмовой лагерь, который впоследствии стал бы опорой для других альпинистов. Однако, когда Балыбердин и Мысловский выполнили задачу, то спускаться обратно не стали. Они хотели стать первыми на вершине. Решение, впрочем, было согласовано с руководством.

В какой-то момент могло показаться, что риск оказался напрасным. Особенно когда Мысловский попал в стрессовую ситуацию. Альпинист завис над пропастью и вынужден был расстаться с большой частью груза, чтобы спасти свою жизнь.

На такой смертельной высоте 20 килограммов почти неподъёмны. В какой-то момент рюкзак опрокинул меня, и я завис на верёвке. Ни туда, ни сюда. Вскоре в баллоне кончился кислород, я чуть не потерял сознание и не погиб. Остался бы болтаться там навечно. Пришлось выкручиваться. Пан или пропал. Выкарабкался, но не сумел удержать на весу тяжёлый рюкзак и сильно поморозил руки. Я же скинул варежки, чтобы ухватиться пальцами за маленькие зацепки в вертикальной стене, а запасные рукавицы улетели вместе с рюкзаком, — рассказывал Мысловский «Российской газете».

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Казалось бы, после такого вполне можно было отказаться от восхождения. Однако альпинисты продолжали свой путь «налегке». Балыбердин отказался даже от кислородной маски с баллоном просто потому, что эта громоздкая конструкция сковывала его движения. Мысловскому же все оставшиеся дни доставляли сильную боль обмороженные пальцы, но он всё равно продолжал подниматься. Однако в тот момент уже было совершенно очевидно: маршрут советские альпинисты выбрали очень тяжёлый, а сложность его недооценили.

Казалось, что вершина уже близко, но каждый раз мужчин ждало разочарование. Как ни странно, лидером пары под конец подъёма стал Мысловский. В тот момент ему было уже 44 года, и физически он сильно уступал Балыбердину — и это не считая проблемы с пальцами. Тем не менее именно Эдуард стал движущей силой финального восхождения. Когда Балыбердин уже отчаялся когда-либо добраться до вершины, Мысловский успокоил его: осталось немного, а дорога дальше будет простой.

Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский

В конце концов, альпинисты добрались до финальной точки своего путешествия. Сил праздновать и наслаждаться нереальным видом у них не было совершенно. Даже друг друга поздравить Балыбердин с Мысловским забыли. Лишь сообщили по рации, что дело сделано. За дни восхождения они пережили такое, что выдержит далеко не каждый.

Водяной пар при выдохе (без кислородной маски) превращается в кристаллики льда ещё в гортани и оседает на её стенках. Горло воспаляется так, что, глотая свою слюну, испытываешь жуткую боль, как будто глотаешь битое стекло. Одна мысль об этом вызывает панический страх, но и рефлекторное слюноотделение. И пытка продолжается. Почти не возникает желания смотреть вокруг, любоваться панорамой великолепных гор. Никаких лишних движений, никаких эмоций. Короткий переход — остановка. Переход — остановка. Монотонный, бесконечный ритм, — так описывал Балыбердин подьём в дневнике.

Спуск

После покорения Эвереста альпинистам предстояло ещё спуститься вниз. Запасы провизии, кислорода и снаряжения подходили к концу, поэтому Балыбердин принял решение связаться с базой. Там были всерьёз обеспокоены ситуацией, поэтому выслали на подмогу покорителям вершины другую группу. По рации пообещали обилие еды и тёплого питья.

Встреча с товарищами стала для Мысловского и Балыбердина разочарованием. Им дали лишь немного инжира и компота. Зато со снаряжением и кислородом теперь проблем не было. Пара продолжила спуск, в то время как подоспевшая на помощь группа отправилась на вершину. Они тоже хотели остаться в истории героями.

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