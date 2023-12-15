Почему беспокойство о собственном здоровье может сокращать жизнь

Шведские ученые обнаружили, что люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, чем те, кто не испытывает чрезмерного беспокойства о своем здоровье. Это открытие бросает вызов традиционному мнению, что ипохондрия не является опасным расстройством.

Исследование ученых

Согласно исследованию, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, ученые проанализировали данные 4129 человек с диагнозом ипохондрия. Каждый из этих пациентов был сопоставлен с 10 людьми того же возраста, пола и места проживания, не страдающими этим расстройством.

Ученые обнаружили, что у людей с ипохондрией был выше риск смерти от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы и других. Также у них был выше риск преждевременной смерти, то есть смерти в возрасте до 75 лет.

Возможные причины

Причины, по которым ипохондрия может сокращать жизнь, до конца не ясны. Возможно, что постоянное беспокойство о здоровье приводит к стрессу, который негативно сказывается на физическом и психическом состоянии. Также возможно, что люди с ипохондрией реже обращаются за медицинской помощью, когда у них действительно возникают проблемы со здоровьем, что может привести к более позднему их обнаружению и необходимости более сложного лечения.