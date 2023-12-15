Чем «пипец» отличается от «капец» и как эти слова появились в повседневном языке

Для некоторых из нас лексемы «пипец» и «капец» неприемлемы и устойчиво ассоциируются со скудным словарным запасом и пробелами в воспитании. Но для большинства эти слова — часть языка, не хуже и не лучше, чем слова «кошмар» или «невероятно». Да, знают их все, но вот рассказать об их происхождении могут только ученые.

«Пипец», судя по всему, не имеет никакой этимологической основы и, соответственно, красивой истории. Вероятнее всего, эту лексему можно близкородственной не менее популярному слову «писец». Большинство наших соотечественников уверены, что в основе этих выражений лежит нецензурное слово, которое они заменяют в определенных обстоятельствах.

Специалисты в области филологии не спорят с этим и лишь добавляют, что в русском языке немало слов, начинающихся с «пи» или «пип» обозначают нечто нехорошее, неприличное или, как минимум, крайне неожиданное. Срамота, да и только. Так что, если дорожите своей репутацией, старайтесь избегать в приличном обществе возгласов такого типа.

А вот слово «капец», хотя и очень схоже по звучанию и практически идентично по значению, может претендовать на приличное. Оно гораздо старше, чем современный молодежный «пипец», так как фиксируется в литературе аж с 1958 года. При детальном рассмотрении эксперты различают значения лексем «капец» и «пипец».

В русском языке «капец» — это конец всему, крах и погибель. Происходит это слово, вероятнее всего, от термина «копец», известного еще в 17 столетии. Обозначал он межу, пограничный раздел двух территорий, обычно в виде рва или, наоборот, насыпи. Граница Российской империи и Норвежского королевства раньше носило название «Екатерининский копец». Получается, что происходит это слово от глагола «копать», но со временем обзавелось в разговорной речи буквой «а».

Пограничный знак «Екатерининский копец»