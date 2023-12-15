Чем отличается «пипец» от «капец» и как они появились в нашем повседневном языке

Для некоторых из нас лексемы «пипец» и «капец» неприемлемы и устойчиво ассоциируются со скудным словарным запасом и пробелами в воспитании. Но для большинства эти слова — часть языка, не хуже и не лучше, чем слова «кошмар» или «невероятно». Да, знают их все, но вот рассказать об их происхождении могут только ученые.

Чем «пипец» отличается от «капец» и как эти слова появились в повседневном языке
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«Пипец», судя по всему, не имеет никакой этимологической основы и, соответственно, красивой истории. Вероятнее всего, эту лексему можно близкородственной не менее популярному слову «писец». Большинство наших соотечественников уверены, что в основе этих выражений лежит нецензурное слово, которое они заменяют в определенных обстоятельствах.

Специалисты в области филологии не спорят с этим и лишь добавляют, что в русском языке немало слов, начинающихся с «пи» или «пип» обозначают нечто нехорошее, неприличное или, как минимум, крайне неожиданное. Срамота, да и только. Так что, если дорожите своей репутацией, старайтесь избегать в приличном обществе возгласов такого типа.

А вот слово «капец», хотя и очень схоже по звучанию и практически идентично по значению, может претендовать на приличное. Оно гораздо старше, чем современный молодежный «пипец», так как фиксируется в литературе аж с 1958 года. При детальном рассмотрении эксперты различают значения лексем «капец» и «пипец».

В русском языке «капец» — это конец всему, крах и погибель. Происходит это слово, вероятнее всего, от термина «копец», известного еще в 17 столетии. Обозначал он межу, пограничный раздел двух территорий, обычно в виде рва или, наоборот, насыпи. Граница Российской империи и Норвежского королевства раньше носило название «Екатерининский копец». Получается, что происходит это слово от глагола «копать», но со временем обзавелось в разговорной речи буквой «а».

Пограничный знак «Екатерининский копец»

Так что «капец» звучит хоть и не совсем интеллигентно, но все же не имеет отношения к бранным словам и имеет право на жизнь в речи современного человека, если им не злоупотреблять, конечно.

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