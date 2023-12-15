Традиционные рождественские блюда Бразилии и их происхождение

В Бразилии рождественская трапеза – это особенное событие, объединяющее семьи. Рождественские блюда этой южноамериканской страны имеют своеобразное происхождение, связанное с колониальным прошлым государства и португальской кухней. Они являются важной частью рождественской традиции страны и сплачивают родственников во время праздника.

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Какое место занимают традиции у бразильцев

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Традиции играют важную роль в бразильском обществе и имеют большое значение для бразильцев всех возрастов – особенно, когда речь идет о рождественских и новогодних праздниках.

Молодежь в Бразилии также ценит и уважает свои национальные традиции. Они часто принимают активное участие в праздничных мероприятиях, таких как концерты, парады, танцы и спортивные события, связанных с рождественскими праздниками. Молодежь с удовольствием участвует в готовке рождественской еды и украшении домов.

Кроме того, молодые люди в Бразилии активно участвуют в передаче традиций следующим поколениям. Некоторые юные бразильцы тоже проявляют интерес к историческим и культурным аспектам родной страны, исследуя их и участвуя в различных традиционных событиях и обычаях.

Какие рождественские блюда обязательно присутствуют на праздничном столе в каждой бразильской семье

В Бразилии рождественские блюда могут различаться в зависимости от региона и семейных традиций. Однако есть несколько безусловных фаворитов, которые являются обязательными на рождественском столе во многих бразильских семьях.

Перу де Натал (Peru de Natal) – жареная индейка – центральное блюдо рождественской трапезы в Бразилии. Она часто готовится с различными соусами и гарнирами.

Бакаляу (Bacalhau) – соленая треска, которая также является традиционным бразильским блюдом на Рождество. Она может быть приготовлена в виде различных блюд, например пирогов или рыбных котлет.

Рабанада (Rabanada) – это бразильский вариант французского десерта «Помада». Обычно это нарезанный хлеб, замоченный в яйце, обжаренный и посыпанный сахарной пудрой и корицей.

Фарофа (Farofa) – это блюдо из жареной кассавы (тыквенной муки) с добавлением специй, сливочного масла, орехов, фруктов или других ингредиентов. Она является популярным гарниром к рождественскому столу.

Карпа (Carpa) – на Рождество в Бразилии традиционно подают карпа, который может быть жареным, запеченным или приготовленным другими способами.