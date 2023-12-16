Страна, которую называют азиатским Лас-Вегасом: видео

Макао – это особый административный район Китая, расположенный на юго-восточном побережье страны.

Этот небольшой полуостров занимает всего около 30 квадратных километров, но называют Макао азиатским Лас-Вегасом за бурную индустрию азартных игр и развлечений.

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Как и Лас-Вегас, Макао славится своими грандиозными казино. Здесь их насчитывается более 30. Отдельно стоит упомянуть 33-этажный отель Grand Lisboa, выполненный в виде огромного лотоса.

Ранее «Рамблер» писал о том, что нельзя дарить согласно приметам.

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