Макао – это особый административный район Китая, расположенный на юго-восточном побережье страны.

Этот небольшой полуостров занимает всего около 30 квадратных километров, но называют Макао азиатским Лас-Вегасом за бурную индустрию азартных игр и развлечений.

Как и Лас-Вегас, Макао славится своими грандиозными казино. Здесь их насчитывается более 30. Отдельно стоит упомянуть 33-этажный отель Grand Lisboa, выполненный в виде огромного лотоса.