Одна из причин, по которой корейцам кажется, что европейцы плохо пахнут, заключается в особенностях потоотделения у этих народов.

Дело в том, что представители азиатских этнических групп, в том числе и корейцы, обладают генетически обусловленной особенностью – у них практически отсутствуют потовые железы по всему телу, за исключением подмышечных впадин и ладоней.

Из-за такого строения кожи, корейцы гораздо меньше потеют по сравнению с европейцами. Как следствие, им не знаком запах пота, который для них кажется неприятным и резким. Поэтому корейцам может показаться, что европейцы, которые активно потеют, имеют некий стойкий и не очень приятный запах.