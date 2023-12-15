Подарок на свадьбу: сколько денег принято дарить молодоженам

Приглашая на торжественную церемонию, молодожены обычно заранее сообщают гостям, какой подарок хотели бы получить. Современные возлюбленные нередко пользуются специальными онлайн сервисами, в которых не составит труда составить список своих желаний (вишлист). Там легко можно зарезервировать желаемый товар и сразу перейти по ссылке для его приобретения. Однако в перечне подарков все еще встречается категория "дарите деньги". Редакция "Клео.ру" разобралась в вопросе и готова рассказать своим читателям, сколько денег принято дарить молодоженам в 2024 году.

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Вообще, однозначного ответа на этот вопрос нет. Сумма, которую вы положите в праздничный конверт, зависит от разных факторов, которые мы сейчас и разберем.

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Фактор №1. Близость с молодоженами

Если вас пригласили на свадьбу близкие друзья или родственники, то конверт с деньгами будет уместным подарком. Если же вы стали гостем на торжестве не очень знакомых вам людей, то стоит рассмотреть вариант с покупкой сертификата на сумму, потратить которую вы в состоянии. Однако дарить деньги в такой ситуации совсем уж неуместным не считается.

Фактор №2. Сумма в конверте

Тут стоит учитывать несколько вещей:

Во-первых, если вы испытываете трудности в финансовом плане, то дарите ту сумму, которая не заставит вас голодать после торжества. Близкие люди на то и близкие, что с пониманием отнесутся к положению ваших дел.

Во-вторых, обратите внимание на ресторан, в который вас пригласили. Заранее изучите банкетное меню на одну персону и отталкивайтесь от этой суммы. После умножьте ее на столько, на сколько вам это позволяет сделать кошелек.

В-третьих, учитывайте и возраст молодых. Как правило, старшее поколение может позволить себе больше, чем представители молодежи.

Сумма, которую принято дарить

За последние несколько лет стоимость продуктов и прочих товаров заметно увеличилась. Поэтому если ранее сумма в 5 000 рублей вполне была уместна, то сейчас ситуация изменилась. В предстоящем 2024 году рекомендуем положить в конверт следующие суммы: