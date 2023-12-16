Как итальянец собрал более 15 тысяч табличек «Не беспокоить»

Многие пользовались знаками «Не беспокоить» в отелях, когда нужно было предупредить персонал о том, что в ваш номер не стоит заходить. Но обычно никто не забирает эти таблички, в отличие от итальянца Эдуардо Флореса.

© Фото из личного архива Эдуардо Флореса

О том, как Флоресу удалось собрать самую большую коллекцию знаков «Не беспокоить», — в материале «Рамблера».

Видео дня

Флорес начал собирать знаки «Не беспокоить» в начале 1990-х годов, после того как много лет путешествовал по работе в качестве специалиста по обучению в Организации Объединенных Наций. В кабинете у него висел знак, который он привез из Пакистана в качестве сувенира. Это была табличка из отеля Holiday Inn в Исламабаде. Его друг увидел ее и предложил ему начать собирать коллекцию.

«До этого я начал хранить ложки с логотипами/названиями авиакомпаний с некоторых моих рейсов, и хотя у меня их несколько сотен, эта коллекция так и не стала настоящей. У меня также есть сотни наклеек на сиденья унитазов из отелей. Некоторые из них довольно интересны, но они тоже не стали официальной коллекцией. Наконец, совсем недавно я начал собирать карточки-ключи от отелей (те, что магнитные), и у меня их уже несколько тысяч», — рассказывал Флорес в интервью изданию Collectors Weekly.

Фото из личного архива Эдуардо Флореса

По мере того как росла его коллекция, друзья, родственники и коллеги стали обращать внимание на эти знаки во время своих путешествий.

В своей обширной коллекции Флорес собрал несколько привлекательных старых образцов, которые дополняют новые, более элегантные формы.

«Те старые, которые у меня есть, я думаю, что они, должно быть, относятся к 1940-м, 50-м годам. Они должны были иметь простой дизайн, некоторые — более забавные, с карикатурами, и, возможно, с запоминающейся фразой или чем-то подобным».

Точная история табличек «Не беспокоить» остается неизвестной, говорит Флорес. Неясно, когда их впервые начали использовать, но они приобрели большую популярность в середине XX века.

Флорес — лишь один из нескольких серьезных коллекционеров табличек «Не беспокоить», среди которых есть люди из Германии, Швейцарии, Таиланда и Гонконга. Все они подружились и время от времени встречаются.

Однако для того, чтобы найти удивительные таблички, Эдуардо не обязательно заходит в самые роскошные заведения. Как ни странно, говорит Флорес, многие из самых дорогих и эксклюзивных отелей иногда используют очень простые и непривлекательные вывески. В некоторых случаях стоимость номера влияет на то, насколько замысловатой окажется вывеска, в основном в таких азиатских странах, как Таиланд, Индонезия, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

Фото из личного архива Эдуардо Флореса

И прежде чем Флорес положит знак «Не беспокоить» в свой чемодан, он подумает, насколько он ценнен. Некоторые из обычных бумажных табличек не приносят убытков отелям, поэтому он просто берет их. Другие, более сложные или особенные, например деревянные, он просит купить у отелей. Все они индивидуальны, сделаны вручную. Несмотря на то что они обычно встречаются в странах, где ремесла распространены и стоят дешево, когда отели соглашаются продать эти таблички, они просят за них довольно высокую стоимость, признается коллекционер.

Флорес говорит, что его коллекция — это не ради денег, и никто не знает, сколько она может стоить.

Тем не менее Эдуардо задумывается о том, что может произойти с его коллекцией, когда он решит прекратить свое увлечение.

«Я хотел бы найти место, где можно было бы устроить что-то вроде постоянной экспозиции. Я не люблю называть это музеем, но это может быть что угодно, где они могли бы храниться, показываться публике или что-то в этом роде».