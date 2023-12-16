Кресло Марии-Антуанетты продали на аукционе в Париже за $2,8 миллионов
Кресло королевы Франции Марии-Антуанетты продали на аукционе в Париже за $2,8 миллионов долларов, сообщает портал Penta.
Созданное руками старинного мастера из орехового дерева примерно в 1784-2785 годах оно представляло серьезный интерес для коллекционеров мебели эпохи Людовика XVI.
Как отмечается, в ходе торгов началась серьезная борьба ставок. Кресло входило в коллекцию Юбера Герран-Эрме.
Это были первые торги из четырех, посвященных коллекции наследника модного дома Hermes.