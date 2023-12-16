Кресло Марии-Антуанетты продали на аукционе в Париже за $2,8 миллионов

Кресло королевы Франции Марии-Антуанетты продали на аукционе в Париже за $2,8 миллионов долларов, сообщает портал Penta.

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Созданное руками старинного мастера из орехового дерева примерно в 1784-2785 годах оно представляло серьезный интерес для коллекционеров мебели эпохи Людовика XVI.

Как отмечается, в ходе торгов началась серьезная борьба ставок. Кресло входило в коллекцию Юбера Герран-Эрме.