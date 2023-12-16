Три суеверия о вещах и зеркалах в квартире, которые работают

Есть связанные с вещами приметы, в которые мы до сих пор верим, даже если не понимаем, как они работают. Причем справедливость примет подтверждается на практике. Однако все эти суеверия имеют вполне логическое объяснение.

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1) Нельзя ставить зеркало у кровати. Считается, что так душа может во время сна выйти из тела и не найти дорогу назад или испугаться. На самом деле зеркало напротив кровати создает у нас иллюзию подглядывания, потому что мы в нем отражаемся, от этого и расслабиться сложно, а значит, сон будет беспокойным.

2) Если сушить зонт открытым – привлечете проблемы. Поверье возникло, когда зонты были громоздкими и с острыми спицами. Но примете лучше следовать и сейчас, правда, из практических соображений. Сушка зонта в открытом виде ведет к деформации полотна, зонт быстро испортится. Поэтому лучше приобрести в прихожую специальную вертикальную подставку для зонтов.