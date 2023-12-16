Три суеверия о вещах и зеркалах в квартире, которые работают

Три суеверия о вещах и зеркалах в квартире, которые действительно работают
Есть связанные с вещами приметы, в которые мы до сих пор верим, даже если не понимаем, как они работают. Причем справедливость примет подтверждается на практике. Однако все эти суеверия имеют вполне логическое объяснение.
1) Нельзя ставить зеркало у кровати. Считается, что так душа может во время сна выйти из тела и не найти дорогу назад или испугаться. На самом деле зеркало напротив кровати создает у нас иллюзию подглядывания, потому что мы в нем отражаемся, от этого и расслабиться сложно, а значит, сон будет беспокойным.
2) Если сушить зонт открытым – привлечете проблемы. Поверье возникло, когда зонты были громоздкими и с острыми спицами. Но примете лучше следовать и сейчас, правда, из практических соображений. Сушка зонта в открытом виде ведет к деформации полотна, зонт быстро испортится. Поэтому лучше приобрести в прихожую специальную вертикальную подставку для зонтов.
3) Гибнут цветы - к болезни. Маги считают, что растения забирают на себя негативную энергию, от этого и засыхают. На самом деле, если у вас не может прижиться ни одно растение – скорее всего, климат в помещении некомфортный: слишком влажный, слишком сухой или в комнату попадает много пыли и газов со стороны дороги. От этого и вы скоро можете получить хронический недуг.