Леса все еще хранят тайны, или как запахи растений влияют на климатический риск

Исследователи из Лейпцигского университета опровергли давнее мнение о том, что пышные и разнообразные леса выбрасывают в атмосферу больше вредных газов. Вопреки прежним предположениям, богатые видами леса выбрасывают в воздух меньше газов, чем монокультурные, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment. Разгадав тайны запахов растений, ученые обнаружили, что биоразнообразие играет ключевую роль в регулировании выбросов.

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Растения выделяют биогенные летучие органические соединения (БЛОС) в качестве химических сигналов, влияющих на климат, качество воздуха и химический состав атмосферы. Поразительно, но исследование показало, что богатые видами леса выбрасывают меньше БЛОС, что опровергает общепринятое представление о том, что разнообразие ведет к увеличению выбросов.