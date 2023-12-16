Чудо для сердитой Коллонтай

С такими, как наша Александра Михайловна, жить рядом непросто.

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Вечно раздражительной ее сделала неистребимая жажда правды, справедливости и порядка, причем нетерпима она была всегда. Мы, соседи, давно прозвали ее «Коллонтай», и не только потому, что они тезки со знаменитой революционеркой, но и потому, что в нашей Александре Михайловне, несмотря на солидный возраст, бушует истинно революционный огонь.

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Ну а в минувшие выходные на даче разгорелся мини-скандал. Ничего особенного, просто ждал народ приезда машины с продуктами, зашел разговор о Новом годе. И тут Александра Михайловна выступила: не травите, мол, душу! Оказалось, настроение у нее хуже, чем обычно. Дети далеко, работают в Новосибирске, муж наконец ушел на пенсию, что тут же отразилось на деньгах. Уехали они жить за город, а тут — «бунт всего»: стиральная машина полетела, за ней следом холодильник, членские взносы дачные повысить грозятся... В общем, остается им с дедом одно: выть с тоски на Луну, экономя электричество. Кто-то попытался, конечно, мастера-ремонтника посоветовать, но огреб мигом: спасибо, знаем мы ворье это, разведут — недорого возьмут. Идите вы все со своим мастером, Новым годом, елками и прочей ерундой.

Высказавшись, развернулась Александра Михайловна и пошла домой. И вроде это привычное для нее выступление, но на душе тоскливо стало страшно. Было в этом монологе какое-то горькое отчаяние. А чем помочь? Но на следующий день по поселку разнесся слух: бегает наша Коллонтай от дома к дому и спрашивает, кто ей подарок оставил. Прибежала она и ко мне: «Олька, ты? Говори!» И блестели в глазах Александры Михайловны слезы, а потом переполнилось море и потекли они по ее красным от мороза щекам. «Не я. А что случилось-то?» Оказалось, утром нашла Коллонтай на пороге дома пакет, а в нем — все, что нужно для праздника: и шампанское, и маленькая баночка икры, и даже замороженный цыпленок. Никогда я не видела ее такой — растерянной и благодарной.

...Мне даже стыдно, что я не додумалась, как просто можно сотворить чудо. Но кто-то — догадался. Это здорово.