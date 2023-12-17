Варварин день: что нельзя делать 17 декабря

Православные верующие 17 декабря чтят память святой Варвары Илиопольской.

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Она запомнилась тем, что из-за своей небывалой красоты была упрятана собственным отцом в большую башню, дабы никакие глаза не могли ее увидеть. Вырвавшись из заточения Варвара приняла крещение у местных христиан, чем разгневала своего властного отца – он подверг свою дочь жестоким пыткам и обезглавил. Совсем скоро отец и сам покинул мир, умерев от удара молнии. Для православных христиан Варвара стала святой, считалась заступницей женщин. Ей на Руси молились об избежании внезапной смерти, дабы не покинуть этот мир без покаянии.

В народном календаре этот день отмечен как Варварин. Наши предки считали его женским праздником. Все мужчины, согласно приметам, должны были в этот день особенно внимательно относится к представительницам женского пола, не конфликтовать с ними, оберегать и всячески помогать в делах.

Варварин день прекрасно подходил для того, чтобы уделить время рукоделию. Согласно поверьям, вещи и предметы, созданные руками женщины в этот день, обладают особой силой и способны принести удачу.

Что запрещалось делать 17 декабря Главным запретом в этот день было обижать женщин. Каждый мужчина должен был с особым вниманием и заботой относится как к женщинам из своей семьи, так и к чужим и малознакомым.

Игнорировать просьбы о помощи. В Варварин день не стоило проходить мимо просящих. Любые добрые дела 17 декабря способны были обернуться для человека счастьем – можно просто подать нищему, или физически помочь нуждающимся, поучаствовать в благотворительности.

Дурным предзнаменованием считались также прогулки после захода солнца. Наши предки были убеждены, что в это время по земле начинает разгуливать нечисть, которая способна заставить человека заблудиться.

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