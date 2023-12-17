Россияне назвали самые нелюбимые дела перед Новым годом

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, какие дела россияне считают самыми утомительными и нелюбимыми в предновогодние дни.

Исходя из результатов опроса, две трети наших соотечественников испытывают тревогу и раздражение из-за предновогодних хлопот.

Большая часть опрошенных (14 %) назвала самым нелюбимым делом приготовление блюд на праздничный стол. 9 % респондентов в качестве нелюбимого дела выбрали уборку, а 8 % – всеобщую суету и спешку.

Некоторых людей удручает необходимость выбора и упаковки подарков (7 %), другим не нравится покупка продуктов к Новому году (6 %), а 5 % жалеют потраченные деньги. Еще 3 % считают утомительным наряжать елку. Остальные выбрали нераспространенные варианты.