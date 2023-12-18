Бывший телохранитель поведал о тонкостях своей работы

В интервью NGS.ru он отмечает, что его услуги чаще всего востребованы, когда официальные инстанции не могут решить запутанные ситуации.

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Роман подчеркивает разницу между их деятельностью и тем, чем занимались бандиты в прошлом. Он начал работу в сфере охраны еще в подростковом возрасте и пережил период, когда ночные заведения контролировались бандитами. Хотя он также имел опыт работы телохранителем для знаменитостей и политиков, он решил сместить свое внимание на помощь в разрешении проблем.

В настоящее время Роман и его команда, состоящая из друзей из армии и спортсменов, предлагают свою помощь в разрешении различных ситуаций, от конфликтов между бизнес-партнерами до случаев домашнего насилия. Они оперативно вмешиваются в проблемы аренды, конфликты между соседями, а также разбираются в дорожных инцидентах.

Роман подчеркивает, что несмотря на то, что физическая подготовка имеет значение, ключевое значение имеет интеллект и решительность. Он утверждает, что умение драться не всегда связано с физической формой. Цены на их услуги устанавливаются по запросу, они готовы помогать различным клиентам, от бизнесменов до женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за бывших партнеров.