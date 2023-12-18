Учёные объяснили, почему сплетни имеют лечебный эффект

Учёные видят в феномене сплетен важнейший эволюционный механизм. Специалисты объясняют, почему любовь к сплетням необходима людям.

Зачем были нужны сплетни?

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Оксфордский психолог Робин Дунбар считает, что появление сплетен привело к развитию мозга. По мнению эксперта, человеческий язык возник, потому что люди хотели делиться слухами. Также именно сплетни позволяли установить, кому можно доверять, а кто опасен. Сплетни помогали поддерживать связи между родными и близкими. Сплетни влияли и на взаимодействие людей друг с другом – опороченные слухами оставались за пределами социальной группы.

Социальный инструмент

Более 80% бытового общения в трудовых коллективах сегодня – сплетни. Люди любят обсуждать непроверенные сведения, потому что эта информация не несёт никакой нагрузки. Обсуждение сплетен позволяет человеку легко адаптироваться в новой среде. Сплетни дают личности возможность проявить креатив, ведь слухи являются плодом устного сотворчества.

Также сплетни позволяют оценить стрессоустойчивость сотрудников. В коллективах ценится, когда человек умеет «держать голову» после того, как узнал неприятные слухи о себе.

Зависимость

Психоаналитик Вирджин Миггл полагает, что тяга к сплетням формируется у человека в раннем возрасте. Когда ребёнок негативно высказывается о ком-либо, несовершеннолетний защищает себя, показывая, что он не такой. Также сплетни приносят ребёнку удовольствие на подсознательном уровне. Эксперты из университета Мичигана уверены, что сплетни повышают уровень серотонина и эндорфина и благотворно влияют на гормональный фон.

Терапия

Специалисты Калифорнийского университета в 2012 году провели исследование: добровольцы наблюдали за двумя игроками, один из которых мошенничал. У заметивших жульничество людей было зафиксировано учащение сердцебиения и повышенная активность в миндалинах. После того, как они рассказывали «честному» игроку о мошенничестве второго, сердечный ритм у добровольцев восстанавливался.

Робб Уиллер, один из авторов исследования, заявил:

«Распространение информации о человеке, нарушающем общественные устои или правила, помогает “сплетникам” чувствовать себя лучше».