«Среднее время жизни»: на сколько минут боя рассчитан танк

На войне во время сражений продолжительность жизни измеряется в минутах, а порой даже в секундах. Всё решить или кардинально изменить ситуацию может случайность, а поэтому стараться предугадать исход боя – дело неблагодарное. Но частые военные конфликты всё-таки позволили выявить некоторые закономерности. Например, стало известно «среднее время жизни» танка, то есть на сколько минут боя рассчитана эта боевая машина.

© Алексей Майшев/ РИА Новости

Военная математика

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Первым теоретиком в военном деле, который увлёкся подсчëтом времени на фронте ещё в конце XIX века, стал российский банкир и предприниматель Иван Блиох. Он хотел показать невероятную расточительность, жестокость и ненужность войны. Так как Блиох был экономистом, то к поиску схожих черт он подошёл с точки зрения финансов. Специалист подсчитал, сколько денег тратится на вооружение солдата, его экипировку, транспортировку и содержание. Последним штрихом в его исследовании стали данные, полученные по результатам учебных стрельб.

В качестве примера можно рассмотреть потенциальную атаку на траншею, удерживаемую сотней стрелков. Если брать рубеж решит равный по силе противник и с расстояния 500 метров, то добраться до пункта назначения не получится. Чтобы выбить противника, атакующим потребуется минимум 650 человек, то есть почти в семь раз больше!

Стоит отметить, что расчёт был сделан по состоянию на XIX век, когда оружие требовалось перезаряжать вручную, а артиллерия не могла прийти на помощь.

Блиох предполагал – его доводы окажутся настолько убедительными, что заставят политиков отказаться от войн. Но, обоснованно намекая на то, что военный конфликт – это неэффективный способ решения проблем, финансист, сам того не подозревая, подарил власть имущим удобный инструмент для более точного расчёта потерь и расходов.

Такие разные цифры

В XX и тем более в XXI веках расчёты Блиоха пришлось пересматривать. Так, пытаясь понять, сколько времени требуется на прорыв обороны в годы Великой Отечественной войны, брали количество орудий противника, расположенных на участке атаки, высчитывали скорострельность, бронепробиваемость, процент промахов, среднюю скорость танков и толщину брони. В итоге получалось среднее время «жизни» танка в бою – при атаке 7 минут, а при обороне 15 минут.

Что касается пехотинца, то его продолжительность жизни в ходе сражений не превышала суток, а роты солдат – до получаса. Что касается авиации, то бомбардировщики при общевойсковом бое «жили» один вылет, штурмовики – 1,5 вылета, а истребители – 2,5 вылета.