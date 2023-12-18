Где на территории СССР прятались немцы, для которых война не закончилась в 1945-м

В мае 1945 года большинство немецких солдат на Восточном фронте закончили свою войну, однако некоторые из них продолжали прятаться в лесах западной части СССР многие годы после Победы.

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Молдавия

Во время финального этапа освобождения территории СССР Красной Армией, события развивались настолько быстро, что советское командование иногда забывало о немецких частях, оставшихся в окружении. Примером этого может служить Ясско-Кишиневская операция в 1944 году.

По информации историка Владимира Рашкулева, оккупанты, которые занимали село Конгаз на юге Молдавии, отступая, укрылись в лесу в районе села Фрумушика Кагульского района. Вероятно, советская разведка упустила этот факт, а фронт продолжал продвигаться на юго-запад, поэтому никто не начал поиски немецких солдат.

После окончания войны местные жители узнали о том, что фашисты все еще скрываются в диком лесу. Отряды СМЕРШа неоднократно обыскивали его, однако последних немецких солдат задержали только в 1947 году.

«Неизвестно, как они там столько времени продержались, – говорит Владимир Рашкулев. – Возможно, их спасло то, что в лесу обитала различная дичь или помощь кого-либо из местных».

Разумеется, данный случай в Бессарабии мог быть не единичным, однако по цензурным соображениям подобные факты не предавались широкой огласке.

Прибалтика и Украина

В других регионах немцы присоединялись к местным антикоммунистическим отрядам. Особенно хорошо известно о фактах сотрудничества бывших оккупантов с «лесными братьями» в Прибалтике. Курляндия (западная Латвия) оставалась последней занятой немцами территорией СССР до самого мая 1945 года, а отдельные стычки с фашистами продолжались здесь до июля. Неудивительно, что многие гитлеровцы, не желая сдаваться, вступали в ряды прибалтийских повстанцев, где было немало их бывших соратников-коллаборационистов.

Много немецких имён называет в своей статье «Иностранцы в рядах борцов за свободу Литвы» исследователь Повилас Гайделис. По его словам, в районе Таураге-Сувалки действовал отряд повстанцев, в котором насчитывалось 57 немцев. Среди них, например, летчик Гельмут Грессер, который, после того, как его сбили под Ленинградом, пытался добраться до Германии, но из-за травмы ноги остался в Литве. У «лесных братьев» он служил пулемётчиком. Уроженец Тюрингии Эрих Вайлер сбежал из советского лагеря для военнопленных в Эстонии, и в 1946 году вступил в литовский отряд «Железный волк». В 1948 году под местечком Крюкай нынешнего Шауляйского уезда нашёл смерть капитан Вермахта Йохан Лангкоф, известный литовцам как Ваганас.

Если немцев ловили, то, как и прочих повстанцев, их ждал ГУЛАГ. Так случилось, например, с бойцом Вермахта Йоханом Хорном. Отстав от своей части, он рисковал быть расстрелянным за дезертирство. Поэтому сначала солдат устроился на работу к литовскому фермеру, а в 1945 году переметнулся к «лесным братьям». В 1947 году Йохана Хорна поймали чекисты. Он был приговорён к 25 годам лагерей, но в 1955 году вышел на свободу.

Меньше было подобных случаев на Украине. По словам львовского историка Олега Стецишина, автора книги «Бандеровский интернационал», имелись лишь единичные случаи участия в рядах УПА* немцев, венгров и итальянцев. Стецишин утверждает, что к бандеровцам переходили немецкие дезертиры или солдаты с антифашисткими убеждениями. Однако, учитывая идеологическую близость немецкого нацизма к украинскому национализму, в этом можно усомниться.

Калининградская область

Прятались немцы по лесам и на территории Калининградской области РСФСР. Правда, здесь в основном оставались не бойцы Вермахта, а члены ополчения «Вервольф», в котором было много молодёжи допризывного возраста и женщин. Особенно активно они действовали в 1945-47 годах, пока в регионе ещё оставалось немецкое население.

Гитлеровцы заготовили для партизанской войны многочисленные секретные бункеры с вооружением и припасами. До начала 1946 года бойцы СМЕРШа выявили в бывшей Восточной Пруссии десятки «диверсионно-террористических» и «бандитских» групп. Справиться с «Вервольфом» удалось благодаря осведомителям из числа немецкого населения. Однако есть версия, что даже в 1948 году бывали случаи обстрела армейских грузовиков из леса, а окончательно немецких «партизан» удалось ликвидировать лишь к 1950 году.

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