18 декабря. Какой сегодня праздник

В 2023 году 18 декабря отмечаются Международный день мигранта, День арабского языка, День работников органов ЗАГСа, День службы собственной безопасности МВД РФ

Международный день мигранта

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Слово "мигрант" сегодня ассоциируется в большей степени с человеком, который приехал в другую страну на заработки. Но миграция – это явление, которое пронизывает всю историю человечества. Люди с древних времен старались преодолевать расстояния и любые трудности на пути, чтобы добиться лучшей жизни, в более комфортных условиях, в более благополучных городах и странах.

Сегодня в условиях глобализации, развития транспорта и связи число людей, которые стремятся и имеют возможность уехать с родных территорий в другие места, значительно возросло. В этой связи проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, стали еще более заметными и требующими решения.

Мигранты натыкаются на такие трудности, как социальная незащищенность, сложности легального трудоустройства, националистические настроения среди местного населения. Решение таких проблем и помощь мигрантам рассматриваются на различных международных форумах.

Учитывая возрастающее число мигрантов в мире, 4 декабря 2000 года Генассамблея ООН провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта. Именно в этот день в 1990 году Ассамблея приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Странам – участницам конвенции предложено распространять информацию о правах человека и основных свободах мигрантов, обмениваться опытом и разрабатывать меры по обеспечению защиты такой категории людей.

В этот день также отмечаются:

День арабского языка. В 1973 году 18 декабря было решено включить арабский язык в число официальных и рабочих языков Генассамблеи ООН и ее главных комитетов. В 2010 году в этот день в ООН стали отмечать праздник в честь арабского языка. В 2012 году на заседании в ЮНЕСКО этот день был утвержден как Всемирный день арабского языка по предложению Марокко, Ливии и Саудовской Аравии.

День работников органов ЗАГСа. 18 декабря в России также чествуют людей, которые регистрируют важнейшие в жизни человека события, включая рождение детей и заключение браков. Дата торжества выбрана неслучайно. В этот день в 1917 году был подписан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния", который положил начало работе органов ЗАГС.