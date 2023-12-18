Как кошки манипулируют людьми

Исследование, проведенное учеными из Университета Нортумбрии и Университета Сассекса, показало, что кошки не только способны играть в «собачью» игру «брось-принеси», но и часто проявляют инициативу в ее начале — пишет «Наука и Жизнь».

Инстинкт

В исследовании приняли участие более 900 владельцев кошек, которые ответили на вопросы о том, как часто их питомцы играют в эту игру, какие предметы предпочитают, и кто обычно ее начинает. Результаты исследования показали, что более 94% кошек, которые играют в «брось-принеси», не были специально обучены этому. Это говорит о том, что игра может быть для них инстинктивной. Ведь, как и другие хищники, кошки инстинктивно любят преследовать добычу. Игра "брось-принеси" дает им возможность удовлетворить этот инстинкт.

Манипулирование

Большинство кошек начинает играть в «брось-принеси» в возрасте до года. Однако и взрослые кошки часто проявляют интерес к этой забаве. Причем, он может сохраняться на протяжении многих лет, а то и всей жизни питомца. Интересно, что сами кошки обычно диктуют при этом свои правила игры. Так некоторые приносят игрушку прямо в исходную точку, другие доносят ее только до половины пути, а третьи бросают ее с каждым разом все дальше от хозяина.

«Игрушки»

Кошки также могут быть очень привередливыми в выборе предметов для игры. Они могут играть только с одним определенным предметом, например, с ватными палочками. Что касается любимых предметов для игры, то 38,4% кошек предпочитают игрушки, которые уже считают «своими». 25,3% кошек любят шарообразные предметы, такие как смятая бумага или фольга. Другие популярные предметы для игры — это резинки для волос, соломинки для питья, бутылочные пробки и карандаши.