Внутри звезд могут скрываться черные дыры

Группа ученых из Университета Торонто обнаружила, что звезды могут превращаться в так называемые «звезды Хокинга» после того, как в их ядре образуется микроскопическая или первичная черная дыра (ПЧД) — пишет «Новая наука».

Первичные черные дыры

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Речь о черных дырах, которые возникли вскоре после Большого взрыва из-за неоднородностей распределения материи во Вселенной. В процессе эволюции большинство таких объектов должно было испариться, но они могли сохраниться, если стали бы частью других объектов, например, звезд. Это могло бы случиться, если ПЧД находились внутри газопылевого облака, став гравитационным центром формирования звезды.

С черной дырой в сердце

Как известно, звезды получают энергию в процессе ядерного синтеза, который происходит в их ядрах. Однако если в ядро звезды попадает ПЧД, она может начать питаться энергией этой черной дыры. В этом случае звезда будет продолжать светиться, даже когда ее ядро истощит запасы водорода.

Исследователи смоделировали эволюцию звезды с ПЧД в центре. Они обнаружили, что внешние слои такой звезды постепенно расширятся, образуя красного гиганта. Однако красный гигант, содержащий в своем ядре ПЧД, будет немного холоднее обычного.

Красные отставшие

Полученные учеными результаты, по-видимому, согласуются с недавними наблюдениями космического телескопа Гайя, в результате которых удалось обнаружить около 500 аномально холодных красных гигантов. Эти объекты, называемые «красными отставшими», потенциально могут скрывать в своих сердцах ПЧД.

Чтобы обнаружить такие звезды, которые потенциально могут быть звездами Хокинга, эксперты предлагают направить будущие наблюдения на анализ частот их вибраций. В то время как обычный красный гигант излучает вибрации в верхних слоях, звезды Хокинга вибрируют вплоть до своего центра. Поэтому можно ожидать, что они будут излучать определенную комбинацию частот.

Однако важно отметить, что исследовательская группа так и не смогла ответить на вопрос о том, какие именно частоты могут излучать эти ПЧД, заключенные в звездах. Это важный параметр, который необходимо определить для будущего поиска. Эксперты надеются выяснить это в дальнейших расчетах и наблюдениях.