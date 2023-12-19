Многие считают, что зимние праздники появились вместе с христианством. Но это не так — до того как появилось Рождество, в Древнем Риме отмечали другой за Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru тяжной праздник, еще более веселый и долгожданный. Сатурналии, посвященные богу земледелия Сатурну, начинались 17 декабря и продолжались несколько дней.

Римский историк Тит Ливиус писал, что Сатурналии начали праздновать начиная с 5 века до нашей эры. Изначально это был однодневный крестьянский праздник, в BigPicture.ru ходе которого земледельцы восхваляли Сатурна. Но через несколько десятилетий он стал популярен среди всех слоев населения и длился уже целых пять дней.

Руины храма Сатурна в Риме

Начинался зимний праздник с официальной части, проходившей в святилище Сатурна. Жрецы разрезали шерстяные путы, стягивавшие огромную статую бога, а присутствующие преподносили ему дары. Все пели гимны и восхваляли бога земледелия, но при этом с нетерпением ожидали конца мероприятия. Когда верховный жрец провозглашал «Ио, Сатурналии», начиналось самое интересное.

Большинство законов переставали действовать, и Рим погружался в веселье, пьянство и разврат. В эти дни прекращались войны, не проводились казни и повсеместно разрешали азартные игры, запрещенные в другие дни.

Кто был ничем…»: смена классовых ролей во время Сатурналий

Больше всего Сатурналий ждали рабы, ведь в эти дни они превращались в господ. Любой из них мог надеть шапку, что разрешалось только свободным людям и отправиться в публичный дом. Во многих домах невольники менялись местами со своими хозяевами. Они облачались в одежды господ и занимали их места за столом. При этом сами хозяева были обязаны им прислуживать.

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Во время праздника любой раб мог высказать господину все, что он о нем думает. Закон запрещал вспоминать это после окончания Сатурналий и наказывать за дерзость. Правда, насколько это срабатывало мы, увы, не знаем. Британский историк и исследователь религии Джеймс Джордж Фрэзер писал об этом так:

«Эта инверсия ролей заходила так далеко, что каждый дом на время превращался во что-то вроде микрогосударства, в котором все высшие государственные посты занимали рабы — они отдавали приказания, устанавливали законы, как если бы были консулами, преторами или судьями. Бледным отражением власти, которой на время Сатурналий наделялись рабы, было избрание при помощи жребия лжецаря, в котором принимали участие свободные граждане. Лицо, на которое падал жребий, получало царский титул и отдавало своим подданным приказания шутливого и нелепого свойства».

Традиция дарить подарки

На время Сатурналий Рим, где было весело всегда, превращался в сплошной карнавал. Люди выходили праздновать на улицы и непрерывно курсировали из дома в дом с визитами. Приходить в гости с пустыми руками было нельзя. Поэтому с собой приносили подарки, обычно скромные.

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Даже богачи не щеголяли подарками и дарили то же что бедняки. Праздник запрещал демонстрацию богатства и превосходства — Сатурн на время упразднял неравенство. Популярнее всего были презенты в виде медальонов с изображением мужской головы и обычные восковые свечи. Традиция дарить изображения голов осталась с давних времен, когда Сатурну приносили человеческие жертвы, отрезая им головы.

Детям дарили игрушки и сладости, а иногда и домашних животных, например, щенков, котят или ягнят. Допускались также съедобные подарки, например, свиные колбасы или окорока, мед, сушеные фрукты и вина — все, что дарило людям сельское хозяйство, которым заведовал Сатурн. Но подарки получали не все, а только мужчины и дети. Женщин одаривали весной, в дни мартоналий, проходивших в марте.

Отголоски Сатурналий

В 312 году нашей эры император Константин провозгласил христианство единственной официальной религией. Сразу после этого Сатурналии, как и любые другие языческие мероприятия, были запрещены. Но отголоски древнего римского праздника ощущались многие столетия и чувствуются до сих пор.

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