Психолог рассказал, как избежать конфликтов в новогодние праздники

Каждый четвертый человек ощущает личную ответственность за то, чтобы праздники прошли идеально. И именно это способно как раз праздник и испортить, добавляя лишние стрессы, напряжение, а значит — конфликты.

Это — результаты исследования ученых Университета здравоохранения штата Мичиган (США), которые провели опрос более 2000 человек.

Поэтому авторы советуют прежде всего обсудить в семье, кто чего на самом деле хочет от этого праздника.

Может быть, большинству вовсе и не нужно то, что принято считать идеальным. Важно договориться о том, что делать вместе, как можно убрать часть нагрузки во время подготовки, от чего стоит отказаться.

Среди способов, которые помогают справиться с «новогодним стрессом», опрошенные назвали: уединение, прослушивание музыки, физические упражнения, молитву, помощь со стороны других членов семьи и работу. Причем матери чаще выбирали помощь близких, а отцы предпочитали уходить в работу.

А если конфликт все же назревает, чтобы избежать его, можно применить «Правило трех О».

Олег Рюмин

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аведующий Лабораторией психофизиологического обеспечения космических полетов Института медико-биологических проблем РАН

— Существует «Правило трех О», которому мы учим космонавтов, участников эксперимента «SIRIUS» и сотрудников института: описание-объяснение-оценка.

Если человек сделал что-то такое, что вам не нравится, не надо говорить сразу, что он плохой, негодяй, специально, подлец, делает вам плохо — то есть моментально давать оценку.

Сначала опишите у себя в голове его поведение. Затем постарайтесь объяснить, почему он так себя ведет: может, вы сами виноваты? А может его так мама с папой воспитали?