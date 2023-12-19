Неизвестный науке вирус нашли на дне Марианской впадины

Ученые из Китайского океанского университета в Циндао обнаружили неизвестный вирус-бактериофаг в Марианской впадине, самой глубокой точке на Земле. Как сообщает научный журнал Microbiology Spectrum, открытие было сделано в ходе исследования образцов осадков с глубины 8,9 км.

Неизвестный науке бактериофаг

Бактериофаг — это особый вирус, который инфицирует и уничтожает бактерии. Найденный вирус, например, поражает бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в глубоководных морских отложениях и около гидротермальных источников. Анализ генетического материала вируса показал, что он принадлежит к новому и ранее неизвестному вирусному семейству. Ученые назвали его vB_HmeY_H4907.

В экстремальных условиях

Обнаружение этого вируса имеет важное значение для изучения жизни в экстремальных условиях. Марианская впадина — это одно из самых суровых мест на Земле. Здесь царит темнота, давление в 1000 раз выше атмосферного, а температура воды составляет всего около 4 градусов Цельсия. Условия на некоторых планетах и спутниках, таких как Марс, Европа и Титан, схожи с условиями в Марианской впадине. Поэтому обнаружение вируса в Марианской впадине может указывать на то, что жизнь может существовать и на этих планетах.