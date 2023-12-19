Как с помощью кулака рассчитать идеальную порцию еды

Диетологи во всём мире утверждают: переедание опасно для здоровья человека. Опытным путём было доказано, что вред организму не принесут так называемые кулачковые порции (количество пищи должно умещаться на ладони).

Существует теория, что для определения размера желудка человек должен посмотреть на свой сжатый кулак. Как правило, их размеры совпадают. Таким образом, можно прийти к выводу, что желудок взрослого мужчины может вместить в себя примерно 350 граммов пищи. У женщин объём этого органа пищеварительного тракта составляет 200 граммов (собственно, и кулак представительницы прекрасного пола меньше).

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Специалисты поясняют, что если за один приём пищи употреблять не больше того объёма, который может уместиться в желудок, то и органу не придется работать в усиленном режиме, то есть растягиваться, а потом сжиматься. Порция, размером с кулак, переваривается желудком спокойно, без стресса и утраты эластичности. Но есть и ещё один «бонус». Если питаться такими порциями, да ещё и тщательно пережёвывать каждый кусочек, отправляемый в рот, то риск потолстеть минимален.

Такого способа питания рекомендуют придерживаться и британские нутрициологи. Например, они считают, что идеальный размер стейка — с ладонь (без пальцев), рыбы — раскрытая ладонь целиком. По их мнению, ягод за один присест стоит съедать пригоршню (две сведённые ладони), картофеля или макарон (в сухом виде) — столько, сколько уместится в ладошку, сложенную в виде чашки.

Данная методика позволяет рассчитать также рекомендованную норму потребления масла и сладостей за сутки. Так, сливочного масла следует съедать в соответствии с размером большого пальца, сыра — в два раза больше, шоколада — такое количество долек, которые в длину не превысят указательный палец.