Как с помощью кулака рассчитать идеальную порцию еды

Диетологи во всём мире утверждают: переедание опасно для здоровья человека. Опытным путём было доказано, что вред организму не принесут так называемые кулачковые порции (количество пищи должно умещаться на ладони).

Как с помощью кулака рассчитать идеальную порцию еды
© Русская семерка

Существует теория, что для определения размера желудка человек должен посмотреть на свой сжатый кулак. Как правило, их размеры совпадают. Таким образом, можно прийти к выводу, что желудок взрослого мужчины может вместить в себя примерно 350 граммов пищи. У женщин объём этого органа пищеварительного тракта составляет 200 граммов (собственно, и кулак представительницы прекрасного пола меньше).

Видео дня

Специалисты поясняют, что если за один приём пищи употреблять не больше того объёма, который может уместиться в желудок, то и органу не придется работать в усиленном режиме, то есть растягиваться, а потом сжиматься. Порция, размером с кулак, переваривается желудком спокойно, без стресса и утраты эластичности. Но есть и ещё один «бонус». Если питаться такими порциями, да ещё и тщательно пережёвывать каждый кусочек, отправляемый в рот, то риск потолстеть минимален.

Такого способа питания рекомендуют придерживаться и британские нутрициологи. Например, они считают, что идеальный размер стейка — с ладонь (без пальцев), рыбы — раскрытая ладонь целиком. По их мнению, ягод за один присест стоит съедать пригоршню (две сведённые ладони), картофеля или макарон (в сухом виде) — столько, сколько уместится в ладошку, сложенную в виде чашки.

Данная методика позволяет рассчитать также рекомендованную норму потребления масла и сладостей за сутки. Так, сливочного масла следует съедать в соответствии с размером большого пальца, сыра — в два раза больше, шоколада — такое количество долек, которые в длину не превысят указательный палец.

Но, как известно, всё новое — это хорошо забытое старое. Можно предположить, что приведённые правила британцы «подсмотрели» у крестьян, проживавших на Руси. Дело в том, что наши предки практически всё измеряли при помощи частей тела. И ведь о существовании многих болезней даже не имели никакого преставления. Не исключено, что причина заключается как раз в правильном «кулачковом» питании.

Истории
ПРЕДОК