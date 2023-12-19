Кот взобрался на дверь и решил стать надзорщиком: видео

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с необычным поведением кота.

На записи видно, как кот забрался на верхнюю часть двери и уселся там. Оттуда он с интересом наблюдает за входящими и выходящими людьми, явно возомнив себя контролирующим органом.

У котов потрясающее чувство равновесия, позволяющее им легко передвигаться по самым узким местам. Все это благодаря особому строению внутреннего уха. Оно содержит полукружные каналы, фиксирующие положение головы в пространстве. Коты буквально чувствуют, в каком положении находится их тело, и могут быстро скорректировать его для сохранения равновесия.