Блогер купила дом по дешевке и обнаружила там «сокровища»

Купив жилье по дешевке, американский тиктокер обнаружила в нем сотни винтажных мягких игрушек. Случайные находки она называет не иначе как сокровищами, пишет издание New York Post.

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Вдобавок к дому стоимостью 97 тысяч долларов (8,7 миллиона рублей) блогер получила коллекцию самой дорогой фирмы плюшевых игрушек — Beanie Beanies. Экземпляры 90-х годов оцениваются в немалую сумму, была поначалу уверена девушка. Однако вскоре выяснилось, что сколотить состояние на раритете не выйдет.

Американка надеется, что в будущем ценность игрушек, оставленных прежними хозяевами, поднимется. Тем не менее девушка решила отдать их в детские дома.