Новгородские фамилии: что с ними было не так

В древнем русском городе Великий Новгород в 1861 году с большой помпезностью был открыт памятник, посвященный тысячелетию Руси. Место явно было выбрано правильно, ведь именно приход к власти в этом городе Рюрика традиционно считается отправной точкой в истории отечественной государственности, и именно Новгород был ядром исторической Северной Руси. У города яркая и насыщенная история: здесь особо часто бывали иностранные гости, что, разумеется, сказалось и на речи средневековых новгородцев, а нам передалось в виде некоторых необычно звучащих фамилий.

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Новгородская вечевая республика

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Великий Новгород отличался от других русских средневековых государственных образований по целому ряду причин. Во-первых, это была торговая вечевая республика, чем-то похожая на Венецианскую, а в намного большей мере на Дубровницкую торговую республику (названа в честь города Дубровник, расположенного в современной Хорватии). Кроме того, в Новгороде заметно отличалась духовная и материальная культура, город был явно богаче, чем другие восточнославянские земли, лежавшие к югу от вечевой республики. И самое главное: в торговой республике сложился свой вариант языка, довольно сильно отличавшийся от южных диалектов.

В целом в Средние века Новгород был как бы “альтернативной” Россией, главным оппонентом Москвы на пути собирания восточнославянских земель.

Новгородские фамилии

В силу своего выгодного геополитического положения в Новгороде цвела торговля: заморские купцы, приезжая в город, знакомили местных жителей с европейскими новинками. Именно поэтому, возможно, у новгородцев с довольно давних времен формируется сама концепция использования фамилий, первые случаи их применения относятся еще к периоду Высокого Средневековья, а это XII-XIII века. Для сравнения: большая часть русских крестьян получит фамилии только после отмены крепостного права, а это вторая половина XIX века.

Как же можно отличить новгородскую фамилию? В первую очередь по звучанию. Она может быть образована от названия какой-нибудь местной деревушки (например, Душилихины прозвались в честь села Душилиха), либо от местной формы общеупотребимых имен. Здесь несколько подробней: из-за разности говоров сокращенная форма одного и того же имени новгородцем и москвичом звучала бы очень по-разному. Если в центральной Руси Григория по-простому назвали бы Гришкой, то на Новгородчине — Грихно. Александра — Сахно, а, например, Степан стал бы Стехно.

Поэтому очевидно, что у всяких Сахновых и Грихновых предки когда-то жили в древнем вечевом городе.

Новгородское происхождение имеет традиционная русская фамилия Чаплин, а образована она от названия птицы цапли, но с учетом характерной для северян привычки менять местами при речи согласные “ч” и “ц”.