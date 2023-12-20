Новгородские фамилии: что с ними было не так
В древнем русском городе Великий Новгород в 1861 году с большой помпезностью был открыт памятник, посвященный тысячелетию Руси. Место явно было выбрано правильно, ведь именно приход к власти в этом городе Рюрика традиционно считается отправной точкой в истории отечественной государственности, и именно Новгород был ядром исторической Северной Руси. У города яркая и насыщенная история: здесь особо часто бывали иностранные гости, что, разумеется, сказалось и на речи средневековых новгородцев, а нам передалось в виде некоторых необычно звучащих фамилий.
Новгородская вечевая республика
Великий Новгород отличался от других русских средневековых государственных образований по целому ряду причин. Во-первых, это была торговая вечевая республика, чем-то похожая на Венецианскую, а в намного большей мере на Дубровницкую торговую республику (названа в честь города Дубровник, расположенного в современной Хорватии). Кроме того, в Новгороде заметно отличалась духовная и материальная культура, город был явно богаче, чем другие восточнославянские земли, лежавшие к югу от вечевой республики. И самое главное: в торговой республике сложился свой вариант языка, довольно сильно отличавшийся от южных диалектов.
В целом в Средние века Новгород был как бы “альтернативной” Россией, главным оппонентом Москвы на пути собирания восточнославянских земель.
Новгородские фамилии
В силу своего выгодного геополитического положения в Новгороде цвела торговля: заморские купцы, приезжая в город, знакомили местных жителей с европейскими новинками. Именно поэтому, возможно, у новгородцев с довольно давних времен формируется сама концепция использования фамилий, первые случаи их применения относятся еще к периоду Высокого Средневековья, а это XII-XIII века. Для сравнения: большая часть русских крестьян получит фамилии только после отмены крепостного права, а это вторая половина XIX века.
Как же можно отличить новгородскую фамилию? В первую очередь по звучанию. Она может быть образована от названия какой-нибудь местной деревушки (например, Душилихины прозвались в честь села Душилиха), либо от местной формы общеупотребимых имен. Здесь несколько подробней: из-за разности говоров сокращенная форма одного и того же имени новгородцем и москвичом звучала бы очень по-разному. Если в центральной Руси Григория по-простому назвали бы Гришкой, то на Новгородчине — Грихно. Александра — Сахно, а, например, Степан стал бы Стехно.
Поэтому очевидно, что у всяких Сахновых и Грихновых предки когда-то жили в древнем вечевом городе.
Новгородское происхождение имеет традиционная русская фамилия Чаплин, а образована она от названия птицы цапли, но с учетом характерной для северян привычки менять местами при речи согласные “ч” и “ц”.
В новгородском диалекте было много так называемых “ложных друзей переводчика”, это когда слово звучит очень похоже на другое, происходящее из родственного языка, но значит что-то принципиально другое. Яркий пример: слово “бухара” (с ударением на второй слог). Этим древним словом новгородцы называли любое жалящее насекомое (осу или шмеля, например), и от названия произошло довольно много традиционных новгородских фамилий, которые неподготовленному слушателю могут показаться чуть ли не узбекскими. Бухарины и Бухарцевы не имеют никакого отношения к древнему городу в Средней Азии, а их фамилия говорит лишь о том, что кто-то из предков жил в Великом Новгороде и был очень остер на язык, за что и получил такое меткое прозвище. Похожая ситуация произошла и с предком Строковых: родоначальник их фамилии обладал настолько едким и язвительным характером, что был прозван “строком”, что по-древненовгородски означает “крапива”.