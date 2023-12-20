Почему водопроводную воду нельзя кипятить

Воду из-под крана человек использует каждый день. Мы моемся ею, пьём её, иногда кипятим. Однако воду из-под крана нельзя кипятить.

Данные Роспотребнадзора говорят о том, что в РФ 16,7% проб питьевой воды не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям. Ещё 4,6 % – по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Известно, что хлор уничтожает бактерии, но в то же время наносит вред человеку. Он сушит кожу, несёт опасность для аллергиков и астматиков. Специалисты «Росконтроля» отмечают, что при реакции хлора с органическими веществами образуются тригалометаны – канцерогены, способствующие образованию раковых клеток.

Кроме того, при кипячении в хлорированной воде начинают образовываться диоксины – токсины, которые подавляют человеческий иммунитет. Это ведёт к заболеваниям печени и почек. Выпив такую воду один раз, человек ничего не почувствует. Однако, если он станет потреблять её постоянно, недуги дадут о себе знать.

Проблема дополняется ещё и тем, что даже соответствующая всем нормам вода поступает в водопровод и проходит до квартиры по старым и ржавым трубам несколько километров. По пути она собирает грязь и ржавчину, в результате чего воду из-под крана всё равно нельзя назвать полностью безопасной для здоровья.