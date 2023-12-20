Аферистка зарабатывала на туристах, получая предоплату за аренду квартир

Сотрудники полиции задержали в Сочи злоумышленницу, обманувшую отдыхающих.

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22-летняя девушка хотела с комфортом отдохнуть в горах Красной Поляны и для этой цели решила обогатиться за счет других туристов. В течение месяца она размещала в интернете объявления о сдаче жилья в Хостинском и Центральном районах города Сочи, сообщает krasnodarmedia.su.

По данным пресс-службы УВД по Сочи, фиктивная хозяйка брала с клиентов от 7 до 15 тысяч рублей предоплаты. Таким образом она «заработала» более 100 тысяч рублей. Когда арендаторы приезжали в Сочи, их ждал неприятный сюрприз: частично оплаченное жилье не сдавалось.

Злоумышленница также не является местной жительницей. Полиция задержала ее, когда она приехала на отдых.