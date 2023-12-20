В 1970 году подросток по имени Кит Сапсфорд сбежал из дома, чтобы отправиться в приключение. 21 февраля он пробрался на взлетную полосу аэропорта Сиднея и залез на шасси самолета авиакомпании Japan Air, который готовился к вылету в Токио. Кит спрятался в колесном отсеке.

Когда через несколько секунд после взлета отсек открылся, Кит упал с высоты около 60 метров на глазах у многих свидетелей в аэропорту и разбился насмерть.

В тот же день фотограф Джон Гилпин, тестировать свой новый объектив на взлетающих самолетах. Сам того не зная, Джон сделал печально известный снимок Кита, падающего из того самого самолета.